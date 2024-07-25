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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:12

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Разговаривала по телефону. Появилось видео с пропавшей в Омске 15-летней москвичкой

25 июля 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В следкоме поделились видео с пропавшей в Омске 15-летней школьницей

В последний раз девочку видели днем 22 июля. Поиски продолжаются уже четвертый день.

Региональный следком поделился с нашими коллегами из «Вестей Омск» видео с пропавшей 22 июля 15-летней москвичкой. Запись с уличных камер видеонаблюдения у гостиницы «Ника» на улице Суворова — первая, которую изъяли следователи. В этом месте, напомним, камеры в последний раз зафиксировали девочку. Больше пропавшую никто не видел.

На записи видно, что школьница одна выходит из гостиницы. С собой у нее рюкзак и сумка через плечу. Юная москвичка с кем-то разговаривала по телефону.

Пропавшая школьница 22 июля у гостиницы «Ника»Пропавшая школьница 22 июля у гостиницы «Ника»
Пропавшая школьница 22 июля у гостиницы «Ника»
Фото: Скриншот видео «Вестей Омск»

Поиски пропавшей девочки продолжаются уже четвертые сутки, но зацепок до сих пор нет. За это время полицейские с волонтерами успели полностью проверить территорию парка Победы, береговую линию и остров. Водолазы накануне также обследовали дно для проверки места, куда по следу привела собака.

В поисках задействую водолазов и собакВ поисках задействую водолазов и собак
В поисках задействую водолазов и собакВ поисках задействую водолазов и собак
В поисках задействую водолазов и собак
Фото: «ДОБРОСПАС-ОМСК»

В следкоме, помимо этого, изучают видео с камер регистраторов машин, которые 22 июля проезжали вблизи гостиницы. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девочке, просят звонить по телефонам 112, 102, 79-20-72 или 8-999-453-77-10.

Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Розыск#Пропавший#Следком#Новости#Пропал человек#Пропал ребенок#Волонтеры#Пропавшая
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Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу
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