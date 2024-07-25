Разговаривала по телефону. Появилось видео с пропавшей в Омске 15-летней москвичкой

Поиски пропавшей девочки продолжаются уже четвертые сутки, но зацепок до сих пор нет. За это время полицейские с волонтерами успели полностью проверить территорию парка Победы, береговую линию и остров. Водолазы накануне также обследовали дно для проверки места, куда по следу привела собака.