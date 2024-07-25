Разговаривала по телефону. Появилось видео с пропавшей в Омске 15-летней москвичкой

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Региональный следком поделился с нашими коллегами из «Вестей Омск» видео с пропавшей 22 июля 15-летней москвичкой. Запись с уличных камер видеонаблюдения у гостиницы «Ника» на улице Суворова — первая, которую изъяли следователи. В этом месте, напомним, камеры в последний раз зафиксировали девочку. Больше пропавшую никто не видел.
На записи видно, что школьница одна выходит из гостиницы. С собой у нее рюкзак и сумка через плечу. Юная москвичка с кем-то разговаривала по телефону.
Поиски пропавшей девочки продолжаются уже четвертые сутки, но зацепок до сих пор нет. За это время полицейские с волонтерами успели полностью проверить территорию парка Победы, береговую линию и остров. Водолазы накануне также обследовали дно для проверки места, куда по следу привела собака.
В следкоме, помимо этого, изучают видео с камер регистраторов машин, которые 22 июля проезжали вблизи гостиницы. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девочке, просят звонить по телефонам 112, 102, 79-20-72 или 8-999-453-77-10.