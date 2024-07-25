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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Прогноз погоды на август-2024: ждать ли июльской жары?

Прогноз погоды на август-2024: ждать ли июльской жары?

25 июля 2024, 16:22
Фото: Изображение Midjourney
В некоторых регионах июль был отмечен аномальной жарой, когда градусники показывали цифры гораздо выше 30 градусов.

Россияне опасаются повторения ситуации в августе, а метеорологи делают прогнозы на этот месяц. Будем ли мы страдать от жары или природа сжалится над нами, информирует Newia.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что периоды жаркой погоды еще впереди, поскольку конец июля и начало августа в России традиционно отмечаются высокими температурами воздуха. Но во многих регионах жара начала лета уже не повторится.

В Московской области август начнется с жары — температура будет колебаться от +26 до +31 °C. Середина августа будет отмечена сухой погодой с температурой +28 °C. В конце месяца стоит ожидать понижения температуры до +22 °C, также в столицу придут кратковременные осадки.

В Северной столице август тоже начнется с тепла — сухой и жаркой погоды с температурой +29 °C. В середине месяца стоит ожидать кратковременных осадков при довольно высокой температуре — +27 °C. Завершится месяц умеренно теплой погодой с температурой +23 °C и небольшими осадками.

Центральная Россия встретит август во власти аномальной жары с температурой +33 °C. К середине месяца незначительно похолодает — до +28 °C, достаточно тепло будет и в конце месяца.

На юг России придет жара (+36 °C) и ливни с градом и ураганами. В конце августа в регионе будет солнечно и тепло.

Сибирь и Дальний Восток в августе также ждет жаркая погода (+28 °C), с ливнями и грозами. На Урале тоже будет жарко, а на юге Тюменской области во второй половине месяца ожидаются ливни.

В Поволжье тоже ждут тепла — +26…+31 °C. В середине месяца — переменная облачность, в конце — кратковременные дожди с грозами.

#Общество#Погода#Лето
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