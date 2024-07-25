Профессор Коган прокомментировал сообщение Росстата о доходах семей в России

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
Коган отметил, что за последние годы доходы жителей страны действительно возросли, однако в России по-прежнему есть много семей, находящихся в серьезной нужде. Поэтому говорить о «победе над голодом» было бы неуместно на данный момент, пишет ridus.ru.
Он подчеркнул, что утверждать категорично, что ни у кого нет финансовых проблем с питанием, не стоит. Всегда найдутся люди, которым не хватает средств.
Согласно словам ученого, сложно определить такой параметр, так как потребности семей в расходах на еду могут значительно различаться.
«У кого-то может быть мнение, что на еду нужно тратить 20 тысяч рублей ежемесячно. Другие могут испытывать затруднения, если расходы на еду составляют менее чем 200 тысяч. Я знаю семьи, которые при доходе менее миллиона рублей в месяц не могут обеспечить себя питанием. Критерии разные, и качество продуктов, и цены различаются», — отметил экономист.
Ранее Росстат представил данные за 2023 год, из которых следует, что в первый раз за двадцать лет в России не осталось семей, которые не могут позволить себе купить продукты. По результатам 2022 года лишь 0,1% российских семей заявляли, что им не хватает денег на питание. Это было самое низкое значение с 2004 года.