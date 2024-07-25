Профессор Коган прокомментировал сообщение Росстата о доходах семей в России

Ранее Росстат представил данные за 2023 год, из которых следует, что в первый раз за двадцать лет в России не осталось семей, которые не могут позволить себе купить продукты. По результатам 2022 года лишь 0,1% российских семей заявляли, что им не хватает денег на питание. Это было самое низкое значение с 2004 года.