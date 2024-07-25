После выговора. Глава Омской области утвердил порядок снятия с должности глав районов

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Соответствующий указ за подписью Виталия Хоценко появился на портале публикации правовых актов. Теперь, согласно документу, при выявлении ненадлежащего исполнения или игнорирования главой муниципального района своих обязанностей, отвечать ему придется практически лично перед губернатором.
Указ устанавливает следующую процедуру реакции на допущенные нарушения: если в ходе контроля выяснится, что глава района пренебрег или проигнорировал исполнение возложенных на него полномочий, то в течение 2 дней ему направляется запрос письменных объяснений. Срок их предоставления тоже небольшой — всего 3 дня. После этого материалы проверки, объяснения главы района и даже предложения по реакции на ситуацию поступают лично губернатору — ему и предстоит (в течение 10 дней) принять решение об объявлении предупреждения или выговора чиновнику. Кроме того, глава области в праве издать резолюцию о непривлечении к ответственности.
После этого у главы района есть месяц на устранение причины выговора или предупреждения — информация об этих действиях также будет передаваться губернатору уполномоченными органами. И, если результат «неудовлетворительный», в течение 10 дней будет решаться вопрос об отрешении от должности (либо же об отсутствии оснований для этого).
Напомним, ранее Город55 сообщал о пристальном внимании со стороны контролирующих органов к Александру Милашенко — главе Полтавского муниципального района: в конце мая чиновник попал в ДТП и оставил место происшествия, после чего суд постановил лишить его водительских прав на год. Сам Александр Милашенко сейчас находится на больничном: