После выговора. Глава Омской области утвердил порядок снятия с должности глав районов

Указ устанавливает следующую процедуру реакции на допущенные нарушения: если в ходе контроля выяснится, что глава района пренебрег или проигнорировал исполнение возложенных на него полномочий, то в течение 2 дней ему направляется запрос письменных объяснений. Срок их предоставления тоже небольшой — всего 3 дня. После этого материалы проверки, объяснения главы района и даже предложения по реакции на ситуацию поступают лично губернатору — ему и предстоит (в течение 10 дней) принять решение об объявлении предупреждения или выговора чиновнику. Кроме того, глава области в праве издать резолюцию о непривлечении к ответственности.