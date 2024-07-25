Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу

Posted 25 июля, 03:54
Published 25 июля, 03:54
Modified 25 июля, 03:56
Updated 25 июля, 03:56
В минувший вторник в поисках пропавшей 15-летней школьницы из Москвы появились новые детали поисков: во время «прочесывания» местности вокруг Парка Победы, одна из собак кинологической службы смогла взять след ребенка — он вел к береговой линии Иртыша.
Из-за этого к поискам подключили водолазов Пожарно-спасательной службы Омской области: им поручили обследовать дно реки. Однако никаких «зацепок», как рассказал пресс-секретарь «ЛизаАлерт», до сих пор обнаружить не удалось, даже несмотря на продолжительную работу поисковых группы из добровольцев, членов ПСО и представителей МВД — в общей сложности они прошли уже 414 километров различных маршрутов.
В поисках также принимают участие и родители девочки: вчера они, вместе с сотрудниками Росгвардии, обследовали местность рядом с гостиницей, а также территорию спортивной школы у Иртыша. Как рассказали родители корреспондентам «Омск-информ», никакой ссоры между родителями и ребенком не было: девочка расстроилась, что родители ушли на прогулку без нее и поэтому, за час до отъезда, отказалась собирать вещи вместе с родителями, заявив, что пойдет гулять самостоятельно. Семья разделилась в парке, а девочка пообещала прийти за 15 минут до выезда из гостиницы.
Кроме того, родители девочки выразили готовность пройти полиграфическое исследование, предложенное Следственным комитетом, но с одним условием: после появления какой-либо «конкретики» по месту нахождения ребенка, поскольку любое волнение может сказаться на точности прибора.
В настоящий момент поиски продолжаются: по данным информационной системы «ЛизаАлерт», штаб ПСО возобновит свою работу сегодня, в 14:00 часов. Омичи, владеющие какой-либо информацией о девочке, могут передать сведения по номерам 112, 102, 79-20-72.
Напомним, информация об исчезновении ребенка появилась вечером понедельника: в последний раз ребенка видели на записях камер наблюдения гостиничного комплекса.