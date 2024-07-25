Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу

В поисках также принимают участие и родители девочки: вчера они, вместе с сотрудниками Росгвардии, обследовали местность рядом с гостиницей, а также территорию спортивной школы у Иртыша. Как рассказали родители корреспондентам «Омск-информ», никакой ссоры между родителями и ребенком не было: девочка расстроилась, что родители ушли на прогулку без нее и поэтому, за час до отъезда, отказалась собирать вещи вместе с родителями, заявив, что пойдет гулять самостоятельно. Семья разделилась в парке, а девочка пообещала прийти за 15 минут до выезда из гостиницы.