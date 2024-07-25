gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Иллюстрация

Погибшую в Турции девушку-мотоблогера похоронят в Омской области

25 июля 2024, 08:29
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Девушку-мотоблогера, погибшую в аварии в Турции, похоронят в Омской области

Родственники девушки рассказали подробности о прощании с «МотоТаней» — Татьяной Озолиной.

Из беседы с родственниками погибшей корреспонденты портала «NGS.55» выяснили, что девушка будет похоронена в Таре — своем родном городе. Однако прощание с девушкой состоится в Москве: ее тело уже готовят к перевозке из Турции.

Как отметил отец погибшей, организацией траурной церемонии занимается ее муж — представители мотосообщества намерены снять зал для прощания с «МотоТаней». Также в Москве планируется и кремация тела девушки.

Напомним, информация о смерти мотоблогера Татьяны Озолиной появилась 22 июля: как сообщали зарубежные информационные агентства, девушка, следуя в компании других мотоциклистов, столкнулась с чужим «железным конем», из-за чего ее откинуло в «отбойник» трассы. По другим данным, причиной ДТП стало столкновение с грузовиком.

Популярная девушка-мотоблогер из Омской области погибла в Турции
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Москва#Турция#Кремация#Прощание#Тара
Подпишитесь
Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу
Сегодня, 03:54
Срочно. В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»
Сегодня, 02:28
В Омске отменили салют на День города
Сегодня, 05:57
Часть парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске собираются отдать под общепит
Сегодня, 08:46
Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды
Сегодня, 05:12