Погибшую в Турции девушку-мотоблогера похоронят в Омской области

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Из беседы с родственниками погибшей корреспонденты портала «NGS.55» выяснили, что девушка будет похоронена в Таре — своем родном городе. Однако прощание с девушкой состоится в Москве: ее тело уже готовят к перевозке из Турции.
Как отметил отец погибшей, организацией траурной церемонии занимается ее муж — представители мотосообщества намерены снять зал для прощания с «МотоТаней». Также в Москве планируется и кремация тела девушки.
Напомним, информация о смерти мотоблогера Татьяны Озолиной появилась 22 июля: как сообщали зарубежные информационные агентства, девушка, следуя в компании других мотоциклистов, столкнулась с чужим «железным конем», из-за чего ее откинуло в «отбойник» трассы. По другим данным, причиной ДТП стало столкновение с грузовиком.