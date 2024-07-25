Оператора связи оштрафовали из-за зарубежных мошенников, дозвонившихся до омича

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Как рассказали в пресс-центре Прокуратуры, оператор услуг связи пропустил в местную сеть звонок из другой страны: мошенники смогли обойти ограничения, воспользовавшись подменным номерами, подходящими для использования в России.
Таким способом мошенники дозвонились до 85-летнего омича и смогли выманить у него 411 тыс. рублей — это хищение уже стало предметом уголовного дела, по которому ведутся следственные действия.
Как отметил представитель пресс-службы, оператора связи привлекли к административной ответственности — организацию признали виновной в неисполнении обязанности о прекращении доступа к услугам связи. После рассмотрения дела, суд обязал организацию оплатить штраф 600 тыс рублей — как сообщается, вся сумма уже оплачена.