gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

иллюстрация

Оператора связи оштрафовали из-за зарубежных мошенников, дозвонившихся до омича

25 июля 2024, 04:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Оператор связи заплатил 600 тыс штрафа из-за мошенников, дозвонившихся до омича

Прокуратуру заинтересовал факт того, что звонок был из-за рубежа — а значит, оператор вовремя не ограничил мошенникам доступ к сети.

Как рассказали в пресс-центре Прокуратуры, оператор услуг связи пропустил в местную сеть звонок из другой страны: мошенники смогли обойти ограничения, воспользовавшись подменным номерами, подходящими для использования в России.

Таким способом мошенники дозвонились до 85-летнего омича и смогли выманить у него 411 тыс. рублей — это хищение уже стало предметом уголовного дела, по которому ведутся следственные действия.

Как отметил представитель пресс-службы, оператора связи привлекли к административной ответственности — организацию признали виновной в неисполнении обязанности о прекращении доступа к услугам связи. После рассмотрения дела, суд обязал организацию оплатить штраф 600 тыс рублей — как сообщается, вся сумма уже оплачена.

«Взломали» госуслуги. Омич, опасаясь за свои данные, перевел мошенникам 2 млн рублей
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Прокуратура#Уголовное дело#Мошенники#Штраф#Новости#Связь
Подпишитесь
Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу
Сегодня, 03:54
Срочно. В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»
Сегодня, 02:28
В Омске отменили салют на День города
Сегодня, 05:57
После выговора. Глава Омской области утвердил порядок снятия с должности глав районов
Сегодня, 03:09
Зарплата до 68 тысяч. В Омске ищут человека, который займется расходами Заксобрания
Сегодня, 04:40
Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды
Сегодня, 05:12