Оператора связи оштрафовали из-за зарубежных мошенников, дозвонившихся до омича

Как отметил представитель пресс-службы, оператора связи привлекли к административной ответственности — организацию признали виновной в неисполнении обязанности о прекращении доступа к услугам связи. После рассмотрения дела, суд обязал организацию оплатить штраф 600 тыс рублей — как сообщается, вся сумма уже оплачена.