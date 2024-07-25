ООО «БАС» подвел итоги своей работы на интенсиве «Архипелаг»

В рамках «Архипелага» компания «БАС» заключила несколько соглашений о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем. В частности, совместно с ООО «СТРАТУС» компания займется эксклюзивной дистрибуцией инженерного тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR для беспилотной агроавиации и развитием системы подготовки операторов дронов и других специалистов. Соглашение с ООО «Техноджет» предусматривает реализацию проекта по созданию беспилотного многоцелевого самолета «Аккорд-201» с последующим внедрением беспилотных технологий для перевозки грузов, а также совместное продвижение разработок и новейших технологий БАС в производство.