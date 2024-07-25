gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

ООО «БАС» подвел итоги своей работы на интенсиве «Архипелаг»

ООО «БАС» подвел итоги своей работы на интенсиве «Архипелаг»

25 июля 2024, 09:44
Фото: пресс-служба АНО «Платформа НТИ»
Сотрудники компании «БАС» приняли участие в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» на Сахалине, куда приехали делегации из 78 регионов России и зарубежья.

Эксперты ООО «БАС» представили 15 сценариев использования гражданских беспилотников. Среди них — использование дронов для доставки грузов, проведения комплексных кадастровых работ, мониторинга линейных объектов, строительных массивов, водных и других объектов. Наибольший интерес вызвал мониторинг лесных хозяйств и сельхозугодий, пишет transsibinfo.com.

Отмечалось, что результаты испытаний беспилотников в различных сферах будут учтены в федеральном рейтинге дронификации регионов. Лидеры этого рейтинга получат значительные бюджетные преференции для развития отрасли БАС на своих территориях.

В ходе интенсива представители регионов РФ разрабатывали дорожные карты по внедрению сценариев применения БАС, выполняли полеты по техническим заданиям и демонстрировали практические навыки работы с дронами. Эти мероприятия позволили оценить их работу в реальных условиях и отработать взаимодействие участников государственного гражданского заказа (ГГЗ) на услуги дронов в формате полевых и штабных учений с элементами экономической игры.

Также на мероприятии был представлен первый в стране маркетплейс беспилотников Налетай.рф, созданный ГТЛК. Уже в ближайшее время здесь можно будет купить или продать отечественный беспилотник, принять участие в программах ГГЗ или льготного лизинга.

В рамках «Архипелага» компания «БАС» заключила несколько соглашений о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем. В частности, совместно с ООО «СТРАТУС» компания займется эксклюзивной дистрибуцией инженерного тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR для беспилотной агроавиации и развитием системы подготовки операторов дронов и других специалистов. Соглашение с ООО «Техноджет» предусматривает реализацию проекта по созданию беспилотного многоцелевого самолета «Аккорд-201» с последующим внедрением беспилотных технологий для перевозки грузов, а также совместное продвижение разработок и новейших технологий БАС в производство.

Директор по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“ Владимир Маркин отметил, что на интенсиве уделялось много внимания партнерской работе с регионами, федеральными игроками и компаниями, занимающимися операторскими и эксплуатационными услугами, а также продвижением, маркетингом и сервисом.

По словам Маркина, ООО «БАС» является стратегическим партнером концерна по развитию региональных рынков и реализации возможностей беспилотных авиационных систем под ключ.

Подпишитесь
Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу
Сегодня, 03:54
Срочно. В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»
Сегодня, 02:28
В Омске отменили салют на День города
Сегодня, 05:57
Погибшую в Турции девушку-мотоблогера похоронят в Омской области
Сегодня, 08:29
Часть парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске собираются отдать под общепит
Сегодня, 08:46
Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды
Сегодня, 05:12