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Омский НПЗ производит основу для уникального биотоплива для морских судов

Омский НПЗ производит основу для уникального биотоплива для морских судов

25 июля 2024, 06:15
Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
В июле минувшего года «Газпром нефть» впервые заправила морское судно биотопливом. Как оказалось, основу для него производят на Омском НПЗ, а его применение помогает снизить влияние на окружающую среду.

Как рассказали в специальном репортаже телеканала «Россия 24», Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из первых производств «Газпром нефти», освоившее выпуск компонентов экологичного топлива для кораблей.

Основой для него является специальный низкосернистый компонент ТСУ-180: при добавлении к нему отработанного фритюрного масла и получается уникальное биотопливо, соответствующее всем правилам и требованиям международных морских перевозок, безопасное для окружающей среды.

«Производство биотоплива — это и подготовка самого сырья, и рецептуры смешения, которые, с одной стороны, должны обеспечивать повышение экологичности морского транспорта, а с другой — соответствовать самым жестким требованиям производителей судового оборудования. Поэтому за биокомпонентами и за их использованием в транспортной индустрии стоит существенный научно-технический прогресс», — рассказал Антон Соболев, генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер».

Такая инициатива бережет не только акваторию. Владельцы ресторанов могут утилизировать отработанное растительное масло без вреда для экологии, а судовладельцы, используя биотопливо, значительно уменьшают углеродный след кораблей.

«Чтобы конкурировать на глобальном рынке, конечно, ты должен быть „зеленым“, ты должен быть ответственным. И это сегодня вопрос не просто имиджа, это вопрос уже конкурентоспособности», — отметил Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.

К слову, впервые заправка биотопливом была реализована в порту Санкт-Петербурга силами компании «Газпромнефть Марин Бункер» — оператора бункерного бизнеса «Газпром нефти». Примечательно, что все операции по подготовке биотоплива производятся прямо на территории морского терминала: доставленные в порт компоненты смешиваются, проходят лабораторный контроль и позже используются для бункеровки — заправки судна.

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#Илья Скобин#Транспорт#Экология#Омск#Газпром нефть#Санкт-Петербург#Новости#Омский НПЗ#Окружающая среда
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