Омский НПЗ производит основу для уникального биотоплива для морских судов

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Как рассказали в специальном репортаже телеканала «Россия 24», Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из первых производств «Газпром нефти», освоившее выпуск компонентов экологичного топлива для кораблей.
Основой для него является специальный низкосернистый компонент ТСУ-180: при добавлении к нему отработанного фритюрного масла и получается уникальное биотопливо, соответствующее всем правилам и требованиям международных морских перевозок, безопасное для окружающей среды.
«Производство биотоплива — это и подготовка самого сырья, и рецептуры смешения, которые, с одной стороны, должны обеспечивать повышение экологичности морского транспорта, а с другой — соответствовать самым жестким требованиям производителей судового оборудования. Поэтому за биокомпонентами и за их использованием в транспортной индустрии стоит существенный научно-технический прогресс», — рассказал Антон Соболев, генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер».
Такая инициатива бережет не только акваторию. Владельцы ресторанов могут утилизировать отработанное растительное масло без вреда для экологии, а судовладельцы, используя биотопливо, значительно уменьшают углеродный след кораблей.
«Чтобы конкурировать на глобальном рынке, конечно, ты должен быть „зеленым“, ты должен быть ответственным. И это сегодня вопрос не просто имиджа, это вопрос уже конкурентоспособности», — отметил Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.
К слову, впервые заправка биотопливом была реализована в порту Санкт-Петербурга силами компании «Газпромнефть Марин Бункер» — оператора бункерного бизнеса «Газпром нефти». Примечательно, что все операции по подготовке биотоплива производятся прямо на территории морского терминала: доставленные в порт компоненты смешиваются, проходят лабораторный контроль и позже используются для бункеровки — заправки судна.