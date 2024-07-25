Омский НПЗ производит основу для уникального биотоплива для морских судов

«Чтобы конкурировать на глобальном рынке, конечно, ты должен быть „зеленым“, ты должен быть ответственным. И это сегодня вопрос не просто имиджа, это вопрос уже конкурентоспособности», — отметил Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.