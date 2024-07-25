«Омский каучук» получил первую партию оборудования для производства полиизобутилена

Завершить все необходимые для первых запуска работы (а это монтаж оборудования и прокладка трубопроводов) планируется в срок до весны будущего года. Кроме того, как отметил представитель пресс-службы, вся установка собрана исключительно из российских комплектующих и к тому же — по отечественной запатентованной технологии.