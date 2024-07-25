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«Омский каучук» получил первую партию оборудования для производства полиизобутилена

«Омский каучук» получил первую партию оборудования для производства полиизобутилена

25 июля 2024, 08:09
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
Старт работ по запуску нового оборудования намечен на весну 2025 года, а пока что на предприятии ведут работы по подготовке цеха для его размещения.

«Омский каучук», входящий в группу компаний «Титан», готовится к запуску нового, востребованного производства полиизобутилена (ПИБ) — сейчас 90% этого материала в Россию поступает только за счет импорта.

Как сообщили в пресс-службе ГК «Титан», сегодня, 25 июля, завод принял первую партию необходимого оборудования, однако его полного запуска придется подождать: в цехах, где разместится установка, сейчас готовят фундамент для ее размещения, а также меняют внутреннюю планировку помещения.

Завершить все необходимые для первых запуска работы (а это монтаж оборудования и прокладка трубопроводов) планируется в срок до весны будущего года. Кроме того, как отметил представитель пресс-службы, вся установка собрана исключительно из российских комплектующих и к тому же — по отечественной запатентованной технологии.

Все работы длятся уже больше года: строительство производства, рассчитанного на 10 тысяч тонн продукции, началось в июне 2023 года.

«Мы реализуем одновременно 11 импортозамещающих инвестиционных проектов по созданию базовой химической продукции в регионах присутствия компании. Производство ПИБ — одно из направлений, которое мы реализуем в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1649. Все инвестиционные проекты компании соответствуют национальным целям по достижению технологического лидерства страны, что делает нас одним из лидеров по выстраиванию ряда производственных цепочек национального проекта „Новые материалы и химия“». — отметил Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан».

Завершение работ по проекту производства ПИБа и его вывод на полную мощность позволит наладить выпуск широкого ассортимента этой продукции — от низко- до высокомолекулярного полиизобутилена, применяемого в геологоразведке и производстве различных масел, присадок и другой продукции на его основе, востребованной у потребителя: клеях, герметиках, различных электроизолирующих материалах и эмульгаторах.

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#Илья Скобин#Технологии#Бизнес#Инвестиции#Производство#Импортозамещение#Химия#Омский каучук#Национальный проект#Титан
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