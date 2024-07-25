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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

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Омичей ждет удар магнитосферы длительностью 6 часов

25 июля 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
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Магнитная буря обрушится на Омскую область в субботу утром.

В субботу, 27 июля, на Омскую область обрушится магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется утром и закончится ближе к 15 часам. После бури магнитосфера будет оставаться возбужденной еще некоторое время.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури могут вызвать головную боль, повышение артериального давления и общее чувство недомогания у метеозависимых людей. О том, как предотвратить неприятные симптомы, Городу55 рассказал профессор омского медуниверситета Вадим Ахмедов. Подробности — в материале:

Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
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#Евгений Игишев#Наука#Омск#Магнитная буря#Лаборатория#Метеозависимость#Головная боль#Магнитосфера#Недомогание#ИКИ#ИСЗФ
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