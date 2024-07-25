Омичей ждет удар магнитосферы длительностью 6 часов

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В субботу, 27 июля, на Омскую область обрушится магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется утром и закончится ближе к 15 часам. После бури магнитосфера будет оставаться возбужденной еще некоторое время.
Магнитные бури могут вызвать головную боль, повышение артериального давления и общее чувство недомогания у метеозависимых людей. О том, как предотвратить неприятные симптомы, Городу55 рассказал профессор омского медуниверситета Вадим Ахмедов. Подробности — в материале: