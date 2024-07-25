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Обанкротившийся «Юнигаз» поменял владельца

Обанкротившийся «Юнигаз» поменял владельца

25 июля 2024, 05:03
Фото: 1MI
Уставный капитал компании перешел к «М-Трейдингу».

В обществе с ограниченной ответственностью «Юнигаз», зарегистрированном в Омске на улице Щербанева, изменилась структура собственности. Уставный капитал фирмы, принадлежавший с сентября 2023 года Дмитрию Елизарову, перешел к ООО «М-Трейдинг», которое зарегистрировано в соседнем офисе. Его учредителями, в свою очередь, являются московское ООО «Изумруд» (49% УК) и омская предпринимательница Наталья Чернобровина (51%).

Напомним: «Юнигазу» принадлежит сеть заправок, долгое время работавших под брендом «Лукойл». В феврале 2024 года эта компания была признана банкротом из-за исков новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Юнигаз#Переход доли
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