Обанкротившийся «Юнигаз» поменял владельца

В обществе с ограниченной ответственностью «Юнигаз», зарегистрированном в Омске на улице Щербанева, изменилась структура собственности. Уставный капитал фирмы, принадлежавший с сентября 2023 года Дмитрию Елизарову, перешел к ООО «М-Трейдинг», которое зарегистрировано в соседнем офисе. Его учредителями, в свою очередь, являются московское ООО «Изумруд» (49% УК) и омская предпринимательница Наталья Чернобровина (51%).