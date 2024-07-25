Обанкротившийся «Юнигаз» поменял владельца

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В обществе с ограниченной ответственностью «Юнигаз», зарегистрированном в Омске на улице Щербанева, изменилась структура собственности. Уставный капитал фирмы, принадлежавший с сентября 2023 года Дмитрию Елизарову, перешел к ООО «М-Трейдинг», которое зарегистрировано в соседнем офисе. Его учредителями, в свою очередь, являются московское ООО «Изумруд» (49% УК) и омская предпринимательница Наталья Чернобровина (51%).
Напомним: «Юнигазу» принадлежит сеть заправок, долгое время работавших под брендом «Лукойл». В феврале 2024 года эта компания была признана банкротом из-за исков новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ.