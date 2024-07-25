gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля, 05:00

Published 25 июля, 05:00

Modified 25 июля, 05:00

Updated 25 июля, 05:00

Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине

Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине

25 июля 2024, 05:00
Фото: 1MI.
Лето — идеальное время для покупки фруктов и овощей, но даже несмотря на огромный ассортимент, иногда выбрать свежий и вкусный продукт бывает проблематично. На что стоит обращать внимание, чтобы точно не ошибиться — в материале Города55.

Не секрет, что летом возможность купить свежие и вкусные овощи и фрукты куда выше, чем в другие времена года. На каждом шагу появляются торговые палатки, заметно богатеет и ассортимент в магазинах. Но несмотря на привлекающий вид, выбирать продукты нужно с вниманием и осторожностью.

Как выбрать овощи

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе овощей — их внешний вид. Овощи, выращенные без нитратных удобрений, как правило, не такие яркие, гладкие и привлекательные, как натуральные. Поэтому и покупать их следует с осторожностью.

Вторая важная деталь — запах. Натуральные овощи, выращенные без добавления «химии», должны иметь характерный аромат, пусть даже и слабый. Если вы его не чувствуете — значит, с большой долей вероятности, плоды обрабатывались удобрениями.

Фото: 1MI

Как выбрать фрукты

При выборе фруктов, также как и при выборе овощей, нужно обращать внимание на внешний вид и запах. По возможности, в летний период стоит покупать плоды у местных поставщиков, так как они не используют «химию» для сохранения привлекательности урожая при долгой перевозке.

Кроме того, фрукты, выращенные в пределах области, собирают более спелыми, причина также кроется в отсутствии необходимости перевозки.

Фото: 1MI

Где можно купить свежие овощи и фрукты в любое время года

Рынки

Летом ассортимент на рынках особенно разнообразен, там можно найти овощи и фрукты на любой вкус. С большой долей вероятности они будут свежие и спелые. Как рассказал корреспонденту Города55 продавец одной из продуктовых палаток, плоды доставляются в основном из Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и районов Омской области.

Среди импортных фруктов наиболее часто встречаются сливы, абрикосы разных видов, персики и черешня, а среди овощей — помидоры, которых на прилавках огромное количество: и красные разных размеров, и розовые, и желтые, и бордовые.

Теперь немного о ценах: на рынке в Октябрьском округе Омска килограмм абрикосов можно купить в среднем за 180 рублей, столько же придется отдать за нектарины. Килограмм слив обойдется в 95 рублей, яблок — в 140, винограда — в 350, черешни — в 450 или 350, цена будет зависеть от размера и спелости. Розовые помидоры оцениваются в 165 рублей за килограмм, красные сливовидные — в 195, розовые — в 220 рублей.

К сожалению, такое разнообразие — явление сезонное. С уходом лета лишь малая часть палаток переместится в крытое помещение и продолжит работать.

Октябрьский рынокОктябрьский рынок
Октябрьский рынокОктябрьский рынок
Октябрьский рынок. Фото: gorod55.ru

Оптовые магазины

Выбор свежих фруктов и овощей в оптовых магазинах менее разнообразен, чем на рынке. При этом их количество совершенно не оправдывает спрос: многие продукты начинают портиться, хоть и хранятся в охлажденных помещениях. К сожалению, в большинстве случаев на витринах остаются уже «полежавшие» плоды.

СветофорСветофор
СветофорСветофор
СветофорСветофор
Светофор. Фото: gorod55.ru

Супермаркеты

Место, где выбор фруктов и овощей практически не меняется в течение года — сетевые магазины. И зимой, и летом на полках супермаркетов представлены яблоки разных сортов, бананы, часто персики, груши и другие фрукты. В жаркое время года появляется больше ягод — клубника, голубика (в некоторых магазинах и она продается круглогодично), малина, черешня.

Несмотря на то, что врачи советуют покупать арбузы только в августе, уже в июле на витринах супермаркетов их представлено огромное количество, все они разных видов: привычные глазу «полосатые», однотонные с косточками и без, желтые, продолговатые и сплющенные.

Ассортимент позволяет приобрести желаемый продукт, остается лишь помнить о правилах выбора фруктов и овощей без «химии», а также обходить стороной испорченные плоды, которые все же иногда встречаются в сетевых магазинах.

Супермаркет «Магнит»Супермаркет «Магнит»
Супермаркет «Магнит»Супермаркет «Магнит»
Супермаркет «Магнит». Фото: gorod55.ru

Фермерские магазины

К сожалению, фермерских магазинов в Омске очень мало, а в имеющиеся фрукты и овощи не завозятся. Там можно приобрести сушеные плоды, натуральные чипсы, но в свежем виде сезонного разнообразия фруктов и овощей найти, вероятнее всего, не удастся.

Ранее Город55 писал, сколько стоит садовая земляника в Омске и где ее можно приобрести.

За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Общество#Омск#Омская область#Россия#Овощи#Магазин#Рынок#Фрукты#Дачники#Дача#Новости#Овощи и фрукты#Магазины#Дачный сезон#Рынки#Дачник#Муниципальные рынки#Продажа урожая#Урожай#Все материалы авторов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика