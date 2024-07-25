Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине

Posted 25 июля, 05:00
Published 25 июля, 05:00
Modified 25 июля, 05:00
Updated 25 июля, 05:00
Не секрет, что летом возможность купить свежие и вкусные овощи и фрукты куда выше, чем в другие времена года. На каждом шагу появляются торговые палатки, заметно богатеет и ассортимент в магазинах. Но несмотря на привлекающий вид, выбирать продукты нужно с вниманием и осторожностью.
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе овощей — их внешний вид. Овощи, выращенные без нитратных удобрений, как правило, не такие яркие, гладкие и привлекательные, как натуральные. Поэтому и покупать их следует с осторожностью.
Вторая важная деталь — запах. Натуральные овощи, выращенные без добавления «химии», должны иметь характерный аромат, пусть даже и слабый. Если вы его не чувствуете — значит, с большой долей вероятности, плоды обрабатывались удобрениями.
При выборе фруктов, также как и при выборе овощей, нужно обращать внимание на внешний вид и запах. По возможности, в летний период стоит покупать плоды у местных поставщиков, так как они не используют «химию» для сохранения привлекательности урожая при долгой перевозке.
Кроме того, фрукты, выращенные в пределах области, собирают более спелыми, причина также кроется в отсутствии необходимости перевозки.
Летом ассортимент на рынках особенно разнообразен, там можно найти овощи и фрукты на любой вкус. С большой долей вероятности они будут свежие и спелые. Как рассказал корреспонденту Города55 продавец одной из продуктовых палаток, плоды доставляются в основном из Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и районов Омской области.
Среди импортных фруктов наиболее часто встречаются сливы, абрикосы разных видов, персики и черешня, а среди овощей — помидоры, которых на прилавках огромное количество: и красные разных размеров, и розовые, и желтые, и бордовые.
Теперь немного о ценах: на рынке в Октябрьском округе Омска килограмм абрикосов можно купить в среднем за 180 рублей, столько же придется отдать за нектарины. Килограмм слив обойдется в 95 рублей, яблок — в 140, винограда — в 350, черешни — в 450 или 350, цена будет зависеть от размера и спелости. Розовые помидоры оцениваются в 165 рублей за килограмм, красные сливовидные — в 195, розовые — в 220 рублей.
К сожалению, такое разнообразие — явление сезонное. С уходом лета лишь малая часть палаток переместится в крытое помещение и продолжит работать.
Выбор свежих фруктов и овощей в оптовых магазинах менее разнообразен, чем на рынке. При этом их количество совершенно не оправдывает спрос: многие продукты начинают портиться, хоть и хранятся в охлажденных помещениях. К сожалению, в большинстве случаев на витринах остаются уже «полежавшие» плоды.
Место, где выбор фруктов и овощей практически не меняется в течение года — сетевые магазины. И зимой, и летом на полках супермаркетов представлены яблоки разных сортов, бананы, часто персики, груши и другие фрукты. В жаркое время года появляется больше ягод — клубника, голубика (в некоторых магазинах и она продается круглогодично), малина, черешня.
Несмотря на то, что врачи советуют покупать арбузы только в августе, уже в июле на витринах супермаркетов их представлено огромное количество, все они разных видов: привычные глазу «полосатые», однотонные с косточками и без, желтые, продолговатые и сплющенные.
Ассортимент позволяет приобрести желаемый продукт, остается лишь помнить о правилах выбора фруктов и овощей без «химии», а также обходить стороной испорченные плоды, которые все же иногда встречаются в сетевых магазинах.
К сожалению, фермерских магазинов в Омске очень мало, а в имеющиеся фрукты и овощи не завозятся. Там можно приобрести сушеные плоды, натуральные чипсы, но в свежем виде сезонного разнообразия фруктов и овощей найти, вероятнее всего, не удастся.
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