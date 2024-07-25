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КМСП окажет предпринимателям поддержку в запуске бизнеса на туристических маршрутах

КМСП окажет предпринимателям поддержку в запуске бизнеса на туристических маршрутах

25 июля 2024, 10:36
Фото: 1MI
Корпорация МСП при содействии Минэкономразвития и регионов в соответствии с поручением президента в сентябре запустит спецпрограмму поддержки для предпринимателей, желающих организовать бизнес по пути следования туристических автомаршрутов, разрабатываемых регионами.

Компаниям малого и среднего бизнеса будет оказываться помощь при строительстве многофункциональных зон, предприятий гостиничного бизнеса, глемпингов, кафе, ресторанов и других объектов инфраструктуры. Необходимость в этих объектах будет определена на уровне регионов. Для их работы Корпорация МСП и регионы проведут полное структурирование проекта с целью привлечения финансирования банковских организаций. Кроме того, они окажут поддержку в подборе и оформлении площадок для реализации проектов, пишет ТАСС.

Согласно заявлению министра экономического развития РФ Максима Решетникова, автотуризм не будет развиваться, не имея сопутствующей инфраструктуры. И именно компании МСП могут ее обеспечить. «Реализация этого проекта позволит нам комплексно подойти к развитию туристической отрасли с участием малого и среднего бизнеса. Главная цель — создание комфортных и безопасных условий для путешествий, а также строительство и развитие сопутствующей инфраструктуры для доступа к объектам туристического притяжения», — заявил глава ведомства.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, на цифровой платформе МСП.РФ будет аккумулирована вся информация, касающаяся необходимости строительства тех или иных объектов инфраструктуры в регионах РФ, доступных земельных участков для возведения объектов и о мерах поддержки. Эта и остальная важная информация будет систематически актуализироваться. «Это позволит малому бизнесу изучить потребности и открыть новые востребованные точки притяжения туристов. После этого мы с регионом поможем его упаковать и привлечь банковские средства для строительства», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в рамках поручения президента по итогам совещания с членами правительства КМСП будет выполнять роль организатора работы по комплексной поддержке и сопровождению инвестпроектов МСП, в числе которых проекты в сферах автотуризма и гостиничного бизнеса.

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