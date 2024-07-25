КМСП окажет предпринимателям поддержку в запуске бизнеса на туристических маршрутах

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, на цифровой платформе МСП.РФ будет аккумулирована вся информация, касающаяся необходимости строительства тех или иных объектов инфраструктуры в регионах РФ, доступных земельных участков для возведения объектов и о мерах поддержки. Эта и остальная важная информация будет систематически актуализироваться. «Это позволит малому бизнесу изучить потребности и открыть новые востребованные точки притяжения туристов. После этого мы с регионом поможем его упаковать и привлечь банковские средства для строительства», — резюмировал эксперт.