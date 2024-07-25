Исаевич: Льготный лизинг дает возможность приобрести оборудование по низким ставкам

Предприниматели могут получить льготное лизинговое финансирование по ставке 6 — 8% в размере от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей будет осуществляться после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО размер первоначального взноса будет составлять 0% от стоимости оборудования. Заявку можно подать дистанционно через цифровую платформу МСП.РФ.