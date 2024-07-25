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Исаевич: Льготный лизинг дает возможность приобрести оборудование по низким ставкам

Исаевич: Льготный лизинг дает возможность приобрести оборудование по низким ставкам

25 июля 2024, 07:57
Фото: 1MI
Дочернее предприятие Корпорации МСП «МСП Лизинг» по итогам первого полугодия текущего года нарастило объем льготной лизинговой поддержки малого производственного бизнеса до 2 миллиардов рублей. Это почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как пишет ТАСС, среди регионов, наиболее активно пользующихся возможностями льготной программы, лидируют Подмосковье (293 миллиона рублей), Петербург (179 миллионов рублей), Челябинская область (102 миллиона рублей), Калужская область (98 миллионов рублей), Свердловская область (80 миллионов рублей).

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, компания продолжает предоставлять необходимую лизинговую поддержку предприятиям, которые инвестируют в расширение и модернизацию собственного производства. Очень важно поддерживать производственные малые и средние предприятия, выступающие драйвером развития экономики. Льготный лизинг позволяет закупать необходимые станки и оборудование по низким ставкам. В топ получателей льготного лизинга по отраслевому срезу вошли машиностроение и металлообработка — 48 процентов, химическая промышленность — 14%, пищевая промышленность — 10%, легкая промышленность — 6%.

Предприниматели могут получить льготное лизинговое финансирование по ставке 6 — 8% в размере от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей будет осуществляться после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО размер первоначального взноса будет составлять 0% от стоимости оборудования. Заявку можно подать дистанционно через цифровую платформу МСП.РФ.

Напомним, Корпорация МСП оказывает лизинговую поддержку совместно с Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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