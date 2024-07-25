Хоценко выделил 16,5 млн рублей на выплаты омским выскобалльникам ЕГЭ

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о выплатах премий выскобалльникам, которые поступили в омские вузы в прошлом году. На эти цели из бюджета выделено 16,5 млн рублей. Размер премий доходит до 120 000 рублей, их получит 361 человек, а средства перечислятся до 1 октября.
Чтобы получить выплату, студент должен подать заявление в своем вузе. На нее могут рассчитывать те, кто поступил в университет по результатам трех ЕГЭ от 240 до 249 баллов, за такой результат полагается 30 тысяч рублей. 42 тысячи рублей получат студенты, набравшие по трем предметам ЕГЭ от 250 до 259 баллов. Если выпускник сдал тир предмета ЕГЭ и набрал от 260 до 269 баллов, он получит 60 тысяч рублей, а от 270 баллов и выше — 120 тысяч рублей.
Кроме того, есть премии для тех, кто сдал успешно два экзамена: 20 тысяч рублей можно получить при результатах ЕГЭ от 160 до 166 баллов, 28 тысяч рублей — при результатах от 167 до 172 баллов, 40 тысяч рублей — от 173 до 179 баллов и 80 тысяч рублей — от 180 баллов и выше.
В итоге 33 студента омских вузов получили выплаты в размере 120 тысяч рублей, 43 — по 60 тысяч рублей, 112 — по 42 тысячи и еще 147 студентов — по 30 тысяч рублей. Двое студентов, поступивших по результатам двух ЕГЭ от 180 баллов, получат по 80 тысяч рублей, еще шесть человек — по 40 тысяч рублей, 8 — по 28 тысяч рублей и 10 человек — по 20 тысяч рублей.