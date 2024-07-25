Хоценко выделил 16,5 млн рублей на выплаты омским выскобалльникам ЕГЭ

Чтобы получить выплату, студент должен подать заявление в своем вузе. На нее могут рассчитывать те, кто поступил в университет по результатам трех ЕГЭ от 240 до 249 баллов, за такой результат полагается 30 тысяч рублей. 42 тысячи рублей получат студенты, набравшие по трем предметам ЕГЭ от 250 до 259 баллов. Если выпускник сдал тир предмета ЕГЭ и набрал от 260 до 269 баллов, он получит 60 тысяч рублей, а от 270 баллов и выше — 120 тысяч рублей.