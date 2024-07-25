Дольщики омского ЖК «Мирапорт» на Пригородной требуют возобновить стройку

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Тревога, смятение, неопределенность — в такой ситуации оказались дольщики ЖК «Мирапорт». Люди надеялись в скором будущем получить квартиры и начать новую жизнь в благоустроенном жилом комплексе. Судьба его неизвестна. Тем временем цены на недвижимость в Омске растут, практически не оставляя шансов купить другое жилье.
Одна из дольщиц комплекса Юлия — мать двоих маленьких детей. В ЖК «Мирапорт» ее привлекло то, что рядом с будущей квартирой застройщик планировал благоустроить набережную, сделать парковку и установить современную детскую площадку.
«Мы пошли к этому застройщику, потому что качество строительства мне у них очень нравится. По проекту все должно было быть красиво, благоустроено: аллеи, выход к набережной», — говорит дольщица.
На покупку жилья в ЖК «Мирапорт» Юлия оформила семейную ипотеку. Первоначальный взнос внесла из собственных сбережений, собирать которые было непросто. Во многом приходилось себе отказывать ради счастливого будущего семьи. Строительство остановили, осталась лишь пугающая неизвестность.
«Я сейчас очень переживаю по этому поводу. Требую, чтобы побыстрее ситуация со строительством разрешилась! Это очень классный и интересный проект, он заслуживает того, чтобы быть. Мне сейчас очень грустно и обидно одновременно. Ситуация на рынке недвижимости сложная, цены растут каждый день. Что я смогу купить за эти же деньги?» — размышляет дольщица.
Юлия с семьей живёт у родителей и платит ипотеку. Вместе с близкими она не теряет надежды на квартиру у берега Иртыша.
Рустам купил квартиру в ЖК «Мирапорт» также с помощью семейной ипотеки. Вместе с супругой он изучил множество вариантов и выбрал именно квартиру в Нефтяниках. Привлекли живописный вид на реку и проект комплекса, предоставляющий собственникам благоустроенный двор. Застройщик предлагал квартиры с предчистовой отделкой, что стало определяющим фактором.
«При сдаче квартиры стены уже были бы оштукатурены, проводка и коммуникации — заведены. Ремонт не требовал бы больших вложений, затрат времени и средств на поиск и закупку материалов и мастеров», — говорит дольщик.
Рустам отмечает, что кредитная нагрузка на семью огромная. Он вместе с женой взял кредит на первоначальный взнос, так как рассчитывал на фиксированный период оплаты и получение жилья по договору. Что делать теперь, неизвестно.
Кристина, еще один дольщик ЖК «Мирапорт», выбрала застройщика на платформе «Домклик». По ее словам, там представлены только проверенные строительные компании. У нее двое подрастающих детей, она надеялась, что мальчики будут жить и учиться в Нефтяниках, поэтому квартира на Пригородной соответствовала ее ожиданиям.
Дольщица переживает, что может потерять право на льготную ипотеку.
«У меня просто не останется выбора. Вторичка? Но там ставки по ипотеке уже под 19%. Я представляю будущее, в котором мои дети будут жить и учиться отдельно. Поэтому я очень хочу, чтобы дом был достроен, и мы получили ключи от квартиры! Строительство приостановлено, время идет, а цены растут», — говорит Кристина.
Дольщица отметила, что в Омске давно не было случаев остановки строительства. Когда возникли проблемы с частичным обрушением в соседнем доме, экспертиза не подтвердила взаимосвязи со строительством ЖК «Мирапорт».
ЖК «Мирапорт» привлек Евгения из-за проекта благоустройства набережной Иртыша и современной архитектуры домов. Застройщик предлагал будущим хозяевам и парковку.
Первым ипотечным взносом стал материнский капитал. Евгений также решил позаботиться о будущем детей. Ипотеку семье одобрили за несколько минут.
«У нас двое ребятишек подрастают, скоро сын станет студентом, ему понадобится жилье. Ситуация с остановкой строительства нас шокировала. Цены на жилье уже взлетели, и сейчас на те деньги мы уже ничего не купим. Единственное желание — скорейшее возобновление строительства и получение ключей от квартиры», — добавил Евгений.
Истории с дольщиками разные, но у них есть общее — люди хотят возобновления строительства и готовы привлечь СМИ для огласки ситуации, а если понадобится — пойти с иском в суд. Как будут развиваться события, пока непонятно. Люди боятся, что могут остаться без денег и ключей от квартир.