Дольщики омского ЖК «Мирапорт» на Пригородной требуют возобновить стройку

Истории с дольщиками разные, но у них есть общее — люди хотят возобновления строительства и готовы привлечь СМИ для огласки ситуации, а если понадобится — пойти с иском в суд. Как будут развиваться события, пока непонятно. Люди боятся, что могут остаться без денег и ключей от квартир.