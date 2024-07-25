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Часть парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске собираются отдать под общепит

Часть парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске собираются отдать под общепит

25 июля 2024, 08:46
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Речь идет о территории между бассейном и футбольным полем площадью больше 7 тысяч «квадратов».

Часть омского парка имени 30-летия ВЛКСМ планируют отдать под общепит. Проект постановления опубликовали в мэрии. Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:120304:1050 (представлен на скриншоте). Это территория между бассейном и футбольным полем площадью больше 7 тысяч квадратных метров.

Согласно кадастровой карте, сейчас участок относится к землям, предназначенным для строительства спортивно-развлекательного комплекса.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Кадастровая карта

Отметим, что ранее компания «Водный мир» пыталась поменять вид разрешенного использования на участке. Но в апреле Арбитражный суд Западно-Сибирского округа запретил это делать.

Согласно данным Rusprofile, «Водный мир» занимается зрелищно-развлекательной деятельностью и находится под управлением организации «Солнечный город». Учредителем является Владислав Завалеев — сын экс-начальника управления ГАИ Омской области, бывшего замначальника по тылу УВД по Омской области Петра Завалеева.

Напомним, что в настоящее время у прокуратуры продолжаются споры по поводу земли в парке с другой компанией — «Кедр». В ведомстве считают, что фирма, бенефициаром которой является депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, незаконно получила земельные участки, расположенные в парковой зоне.

Незаконно. Прокуратура пошла в суд из-за участков «Кедра» в парке 30-летия ВЛКСМ
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Земельные участки#Общепит#Проект постановления
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