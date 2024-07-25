Часть парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске собираются отдать под общепит

Напомним, что в настоящее время у прокуратуры продолжаются споры по поводу земли в парке с другой компанией — «Кедр». В ведомстве считают, что фирма, бенефициаром которой является депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, незаконно получила земельные участки, расположенные в парковой зоне.