Часть парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске собираются отдать под общепит

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Часть омского парка имени 30-летия ВЛКСМ планируют отдать под общепит. Проект постановления опубликовали в мэрии. Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:120304:1050 (представлен на скриншоте). Это территория между бассейном и футбольным полем площадью больше 7 тысяч квадратных метров.
Согласно кадастровой карте, сейчас участок относится к землям, предназначенным для строительства спортивно-развлекательного комплекса.
Отметим, что ранее компания «Водный мир» пыталась поменять вид разрешенного использования на участке. Но в апреле Арбитражный суд Западно-Сибирского округа запретил это делать.
Согласно данным Rusprofile, «Водный мир» занимается зрелищно-развлекательной деятельностью и находится под управлением организации «Солнечный город». Учредителем является Владислав Завалеев — сын экс-начальника управления ГАИ Омской области, бывшего замначальника по тылу УВД по Омской области Петра Завалеева.
Напомним, что в настоящее время у прокуратуры продолжаются споры по поводу земли в парке с другой компанией — «Кедр». В ведомстве считают, что фирма, бенефициаром которой является депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, незаконно получила земельные участки, расположенные в парковой зоне.