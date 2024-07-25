Будут выборы. Глава одного из райцентров Омской области покинула свой пост

Как сообщил новый ВРИО главы районного центра, Ирина Алякина ушла в отставку по собственному желанию. Теперь местному Совету депутатов предстоит избрать нового главу поселения: для этого объявят специальный конкурс, на который претенденты должны будут подать свои заявки.