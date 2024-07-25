Будут выборы. Глава одного из райцентров Омской области покинула свой пост

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
По информации портала Om1.ru, Ирина Алякина, возглавлявшая Оконешниковское городское поселение, сложила свои полномочия — сейчас ее обязанности принял на себя Павел Решедько, директор районного Центра Занятости.
Как сообщил новый ВРИО главы районного центра, Ирина Алякина ушла в отставку по собственному желанию. Теперь местному Совету депутатов предстоит избрать нового главу поселения: для этого объявят специальный конкурс, на который претенденты должны будут подать свои заявки.
Напомним, ранее Город55 сообщал об отставке главы департамента строительства Омской мэрии: Михаил Веселев также покинул должность по собственному желанию, из-за возникновения определенных обстоятельств личного характера.