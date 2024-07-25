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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

иллюстрация

Будут выборы. Глава одного из райцентров Омской области покинула свой пост

25 июля 2024, 06:05
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Глава районного центра в Омской области сложила свои полномочия

Глава Оконешниково, отработав менее половины срока после назначения на должность, ушла в отставку по собственному желанию.
Сюжет
Выборы

По информации портала Om1.ru, Ирина Алякина, возглавлявшая Оконешниковское городское поселение, сложила свои полномочия — сейчас ее обязанности принял на себя Павел Решедько, директор районного Центра Занятости.

Как сообщил новый ВРИО главы районного центра, Ирина Алякина ушла в отставку по собственному желанию. Теперь местному Совету депутатов предстоит избрать нового главу поселения: для этого объявят специальный конкурс, на который претенденты должны будут подать свои заявки.

Напомним, ранее Город55 сообщал об отставке главы департамента строительства Омской мэрии: Михаил Веселев также покинул должность по собственному желанию, из-за возникновения определенных обстоятельств личного характера.

Уже есть замена. Глава омского депстроя Веселев заявил об отставке
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#Илья Скобин#Политика#Омская область#Конкурс#Отставка#Выборы#Департамент строительства#Михаил Веселев#Павел Решедько#Ирина Алякина#Глава райцентра
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