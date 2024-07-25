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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Без лишних трат. Стало известно, на каких российских курортах отдыхать дешевле всего

Без лишних трат. Стало известно, на каких российских курортах отдыхать дешевле всего

25 июля 2024, 10:05
Фото: 1MI
Аналитики составили рейтинг курортов, на которых россияне могут бюджетно отдохнуть, в лидерах оказались Туапсе, Краснодар и Лазаревское.

Лето — пора отпусков и отдыха на пляже под греющим солнцем. В это время года отправиться в путешествие хочется, даже если нет внушительной суммы. По данным аналитиков сервиса МТС Travel, сутки в отеле на российских курортах обойдутся в среднем в 6 300 рублей, пишет «Лента.ру», однако есть варианты намного дешевле.

Согласно исследованию, наиболее выгодные предложения можно найти в Краснодарском крае. Самым бюджетным вариантом окажется отдых в Туапсе, стоимость проживания там в среднем составляет 4 100 за ночь. На втором месте — Краснодар, здесь сутки обойдутся в 4 400 рублей. На третьем месте расположился поселок Лазаревское (4 600 в сутки).

Далее по списку — поселок Витязево, где можно остановиться в гостинице за 4 900 рублей в сутки. 5 000 рублей придется отдать за день проживания в отелях Ростова-на-Дону и Пятигорска. На шестом месте — Нижний Новгород, сутки пребывания здесь обойдутся в 5 200 рублей. Восьмую строчку заняла Махачкала (5 400 рублей), девятую — Геленджик (5 800), а десятую — Калининград (6 100).

Аналитики пришли к выводу: в 2024 году ранний спрос на туристическое жилье в бархатный сезон вырос на 38 процентов в сравнении с предыдущим. Среди лидеров по количеству ранних бронирований оказались Сочи (11% от всех заказов по стране), Санкт-Петербург (9%) и Москва (7%).

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#Анастасия Баянова#Туризм#Путешественник#Внутренний туризм#Курорты#Новости#Курорт#Путешествия
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