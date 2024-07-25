Без лишних трат. Стало известно, на каких российских курортах отдыхать дешевле всего

Лето — пора отпусков и отдыха на пляже под греющим солнцем. В это время года отправиться в путешествие хочется, даже если нет внушительной суммы. По данным аналитиков сервиса МТС Travel, сутки в отеле на российских курортах обойдутся в среднем в 6 300 рублей, пишет «Лента.ру», однако есть варианты намного дешевле.