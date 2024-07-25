Аналитики Домклик: средний размер дисконта на вторичном рынке Омска составил 4,3%

При этом в значительной доле мегаполисов разница между ценой квартиры в объявлении и в процессе оформления ипотеки ниже. К регионам, где величина торга относительно мала, прежде всего относятся столичные регионы: Москва (3,5%), Санкт-Петербург (4%) и Московская область (4,2%). Низкие значения скидок также отмечаются в Свердловской области (4,5%).