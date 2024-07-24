«Здесь я могу делать, что хочется». Что нравится зарубежным туристам в России?

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В 2023 году туристический поток иностранцев в Россию увеличился почти в три раза, пишет «Лента.ру». Причиной возросшего интереса стало введение электронных виз, которые могут получить путешественники из 55 стран, включая европейские. После поездки в страну мнения иностранцев разделяются: кто-то восторгается широтами и возможностями России, а кто-то — жалуется на цены и непривычный менталитет.
Так, например, китаец Чжан, который впервые приехал в Россию, назвал ее самой свободной страной. Мужчина рассказал, что на родине ему не хватает связи с внешним миром, потому что мировой интернет и социальные сети там заменяют собственные сервисы, здесь же можно познакомиться и поговорить с людьми из любой точки мира.
«Любой китаец позавидует россиянину и тому, как ему свободно живется и дышится. Я нахожусь в Тюмени уже больше месяца и не нашел ни одной камеры слежения. Здесь я могу быть собой и делать то, что мне хочется», — отметил турист.
Кроме того, Чжан восхитился природой Сибири и доступностью природных объектов.
«Чтобы посетить лес — именно лес, а не парк, — достаточно 15-20 минут, и ты уже окружен необитаемой природой. Мне нравится, что можно просто гулять, не надо платить за вход или спрашивать разрешения на посещение таких заповедников. Мои друзья завидуют мне, что я видел все это вживую», — рассказал он.
Голландец, который ведет блог о своем пребывании в России, удивился большому количеству круглосуточных магазинов и возможности заказать еду в любое время.
«Продукты могут доставить даже ночью. В Голландии супермаркеты обычно работают до 9-10 вечера», — отметил голландец.
Среди приятных «плюсов» путешественник также отметил наличие бесплатного образования в вузах, так как в Голландии каждый студент должен платить университету минимум 2,3 тысячи евро (около 219 тысяч рублей) в год.
Однако есть и те туристы, которым поездка запомнилось не с самой положительной стороны. Американец, решивший отправиться в автомобильное путешествие из Крыма в Сочи, назвал Россию самой интересной из европейских стран, при этом выразил разочарование местным сервисом и некультурными отдыхающими на курортах.
«Более-менее дорогие отели, пристойные рестораны и клубы, конечно, здесь есть, правда, уровень — средний с натяжкой, зато цены — уровня люкс. Бедные русские туристы, получающие зарплату в рублях, здешние цены — обдиралово», — подчеркнул путешественник.
Он также добавил, что его шокировало большое количество пьяных туристов.
«Может, морской воздух так влияет на русских, однако увиденное меня очень расстроило, словно снова попал в провинциальный штат родной страны», — добавил американец.
Некоторых европейцев в тупик ставит в тупик российский менталитет. Так, французу, который проехал по Транссибирской магистрали, русские показались грубыми и агрессивными, однако позже он понял, что это «лишь стиль общения, а не реальная агрессия». За время поездки попутчики часто угощали его едой и задавали много вопросов через переводчик.
Другой побывавший в России француз был разочарован местным стилем общения. Он рассказал, что россияне задавали ему бестактные вопросы и постоянно давали непрошенные советы.
«Фразы „Ой, а когда у вас детки будут? Не молодеете же, пожалеете потом“, „А я бы на вашем месте…“, „Тощий весь, поел бы хоть нормально“ довели иностранца до белого каления, хотя виду он старался и не подавать», — рассказал российский тревел-блогер, записавший впечатления европейца.