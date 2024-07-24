«Здесь я могу делать, что хочется». Что нравится зарубежным туристам в России?

Так, например, китаец Чжан, который впервые приехал в Россию, назвал ее самой свободной страной. Мужчина рассказал, что на родине ему не хватает связи с внешним миром, потому что мировой интернет и социальные сети там заменяют собственные сервисы, здесь же можно познакомиться и поговорить с людьми из любой точки мира.