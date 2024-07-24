gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Иллюстрация

Вместо узбеков и таджиков теперь индусы: как изменится рынок трудовых мигрантов

24 июля 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Стало известно, кто приедет работать в Россию вместо таджиков и узбеков

Российский рынок труда столкнулся с дефицитом кадров. Ушедших выходцев из среднеазиатских республик бывшего СССР пытаются заменить индусами.

В России все чаще к работе, например, в агросекторе, привлекают выходцев из Индии. В нашей стране их устраивает размер оплаты труда: он, как сообщают «Новые известия»: минимум в пять раз превышает зарплату в Индии.

Потенциальную ценность работников-индусов осознали и другие страны. Оказалось, что мигранты из Пакистана и Индии уже осваивают трудовые рынки Центральной Азии. Там они работают и строителями, и швеями.

Впрочем, эксперты упомянули минусы индусов как работников, с которыми российские работодатели, скорее всего, не готовы будут мириться. Среди «минусов» мигрантов из Индии канадский предприниматель Гарри Таранофф называет закредитованность, которая возникает у индусов из-за любви к выпивке и азартным играм, а также медлительность. Плюсы у индусов тоже присутствуют — не участвуют в местной политике, не агрессивны, хотят вернуться домой, поэтому трудовая миграция для них — просто способ заработать деньги.

Однако, по мнению экспертов, работники из Индии, обладающие низким уровнем образования, зачастую неквалифицированные, с малой вероятностью «заполонят» российский рынок труда.

В Омске 16 нелегальных мигрантов отправились служить в армию по контракту
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Работа#Россия#Миграция#Рабочие#Новости#Мигранты#Рынок труда#Индия
Подпишитесь
Ведет к Иртышу. Одна из собак взяла след пропавшей в Омске школьницы
Сегодня, 07:04
Ветхие сети. В более 600 омских домах на две недели просрочили включение горячей воды
Сегодня, 07:05
Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч
Сегодня, 06:59
В Омской области замминистра труда назначили Олесю Кайль
Сегодня, 07:46
«Однушка» за 6,6 млн рублей. В Омске на Левобережье сдали новую высотку
Сегодня, 11:14
Самолет из Омска в Москву задержали на 12 часов по производственным причинам
Сегодня, 08:30