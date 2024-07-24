Вместо узбеков и таджиков теперь индусы: как изменится рынок трудовых мигрантов

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В России все чаще к работе, например, в агросекторе, привлекают выходцев из Индии. В нашей стране их устраивает размер оплаты труда: он, как сообщают «Новые известия»: минимум в пять раз превышает зарплату в Индии.
Потенциальную ценность работников-индусов осознали и другие страны. Оказалось, что мигранты из Пакистана и Индии уже осваивают трудовые рынки Центральной Азии. Там они работают и строителями, и швеями.
Впрочем, эксперты упомянули минусы индусов как работников, с которыми российские работодатели, скорее всего, не готовы будут мириться. Среди «минусов» мигрантов из Индии канадский предприниматель Гарри Таранофф называет закредитованность, которая возникает у индусов из-за любви к выпивке и азартным играм, а также медлительность. Плюсы у индусов тоже присутствуют — не участвуют в местной политике, не агрессивны, хотят вернуться домой, поэтому трудовая миграция для них — просто способ заработать деньги.
Однако, по мнению экспертов, работники из Индии, обладающие низким уровнем образования, зачастую неквалифицированные, с малой вероятностью «заполонят» российский рынок труда.