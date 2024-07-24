Вместо узбеков и таджиков теперь индусы: как изменится рынок трудовых мигрантов

Впрочем, эксперты упомянули минусы индусов как работников, с которыми российские работодатели, скорее всего, не готовы будут мириться. Среди «минусов» мигрантов из Индии канадский предприниматель Гарри Таранофф называет закредитованность, которая возникает у индусов из-за любви к выпивке и азартным играм, а также медлительность. Плюсы у индусов тоже присутствуют — не участвуют в местной политике, не агрессивны, хотят вернуться домой, поэтому трудовая миграция для них — просто способ заработать деньги.