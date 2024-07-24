Ведет к Иртышу. Одна из собак взяла след пропавшей в Омске школьницы

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как сообщили в пресс-центре УМВД, поиски пропавшей накануне девочки продолжаются — к поисковым работам подключили кинологическую службу со специально обученными собаками. Во время осмотра берега реки специалистами, одна из собак смогла почуять след девочки — «друг человека» привел поисковиков к береговой линии. Группа водолазов готовится к осмотру речного дна.
Напомним, сегодня ночью состоялись поиски ребенка в окрестностях Парка Победы — волонтерам не удалось добиться успеха и в 4 часа утра штаб поисков был свернут. С утра поиски возобновили. Местонахождения ребенка не известно в течении уже двух суток.