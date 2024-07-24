Ведет к Иртышу. Одна из собак взяла след пропавшей в Омске школьницы

Напомним, сегодня ночью состоялись поиски ребенка в окрестностях Парка Победы — волонтерам не удалось добиться успеха и в 4 часа утра штаб поисков был свернут. С утра поиски возобновили. Местонахождения ребенка не известно в течении уже двух суток.