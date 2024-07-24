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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

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Ведет к Иртышу. Одна из собак взяла след пропавшей в Омске школьницы

24 июля 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
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Кинологи обнаружили след пропавшей в Омске 15-летней школьницы

Во время поиска пропавшей 15-летней девочки одна из поисковых собак смогла почуять след ребенка — он ведет к реке.

Как сообщили в пресс-центре УМВД, поиски пропавшей накануне девочки продолжаются — к поисковым работам подключили кинологическую службу со специально обученными собаками. Во время осмотра берега реки специалистами, одна из собак смогла почуять след девочки — «друг человека» привел поисковиков к береговой линии. Группа водолазов готовится к осмотру речного дна.

Напомним, сегодня ночью состоялись поиски ребенка в окрестностях Парка Победы — волонтерам не удалось добиться успеха и в 4 часа утра штаб поисков был свернут. С утра поиски возобновили. Местонахождения ребенка не известно в течении уже двух суток.

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#Илья Скобин#Происшествия#Криминал#Омск#Собаки#Дети#Поиски#Новости#Река#Пропажа
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