В Росреестре назвали регионы, где омичи чаще всего покупают недвижимость

По информации пресс-центра Росреестра, федеральная служба уже подсчитала статистику сделок с недвижимостью омичей и жителей других регионов. Как оказалось, во втором квартале текущего года, особенным спросом среди жителей Омска пользовались жилые площади в Москве и Московской области — количество сделок с «квадратами» в столице увеличилось и составило 19% (64 заявления о дистанционной регистрации права) от общего количества; в Тюменской области — это еще 18% (61 заявление); а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 16% (56 заявлений).