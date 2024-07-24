В Росреестре назвали регионы, где омичи чаще всего покупают недвижимость

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По информации пресс-центра Росреестра, федеральная служба уже подсчитала статистику сделок с недвижимостью омичей и жителей других регионов. Как оказалось, во втором квартале текущего года, особенным спросом среди жителей Омска пользовались жилые площади в Москве и Московской области — количество сделок с «квадратами» в столице увеличилось и составило 19% (64 заявления о дистанционной регистрации права) от общего количества; в Тюменской области — это еще 18% (61 заявление); а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 16% (56 заявлений).
По сравнению с предыдущим кварталом, у омичей снизился интерес к Краснодарскому краю — по сравнению с первым кварталом, было зарегистрировано только 32 заявления, или 9% (в прошлом году из было подано 37).
Примечательно, что среди омичей повысился спрос на дома в Калининградской области: ранее фиксировались только единичные случаи, но с апреля по июнь было оформлено 11 заявлений (3% от общей массы).
Кроме того, в ведомстве назвали и количество «входящих» регистраций в Омской области: было зарегистрировано право собственности 313 иногородних собственников. Сильнее всего Омск притягивает жителей Тюменской области — это 19% всех оформлений, Москвы (15%) и Новосибирска (13%). Примечательно, что во втором квартале 2024 года жилье в Омске зарегистрировал один житель Севастополя.