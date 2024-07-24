В Омской области замминистра труда назначили Олесю Кайль

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Заместителем министра труда Омской области назначили Олесю Кайль. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко.
«Назначить Кайль Олесю Александровну заместителем Министра труда и социального развития Омской области 23 июля 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в документе.
Ранее Олеся Кайль работала в министерстве на должности руководителя департамента занятости населения.
Напомним, что в начале июня министром труда Омской области назначили Ирину Варнавскую. Экс-главу ведомства Владимира Куприянова отстранили от должности в конце мая. На бывшего чиновника завели уголовное дело за взяточничество.