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Олеся Кайль

В Омской области замминистра труда назначили Олесю Кайль

24 июля 2024, 07:46
Фото: Дом журналистов
Олеся Кайль
Ранее она работала в министерстве на должности руководителя департамента занятости населения.

Заместителем министра труда Омской области назначили Олесю Кайль. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко.

«Назначить Кайль Олесю Александровну заместителем Министра труда и социального развития Омской области 23 июля 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в документе.

Ранее Олеся Кайль работала в министерстве на должности руководителя департамента занятости населения.

Напомним, что в начале июня министром труда Омской области назначили Ирину Варнавскую. Экс-главу ведомства Владимира Куприянова отстранили от должности в конце мая. На бывшего чиновника завели уголовное дело за взяточничество.

Министром труда Омской области назначили Ирину Варнавскую
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#Евгений Игишев#Политика#Омская область#Уголовное дело#Министр труда#Владимир Куприянов#Ирина Варнавская#Виталий Хоценко
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