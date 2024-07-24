Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Главном управлении молодежной политики Омской области назначили замначальника. Должность заняла Елена Дудкова. Распоряжение накануне, 24 июля, подписал губернатор Виталий Хоценко.
«Назначить Дудкову Елену Владимировну заместителем начальника Главного управления молодежной политики Омской области 23 июля 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в документе.
Ранее Елена Дудкова трудилась в министерстве спорта Омской области и руководила отделом молодежных программ.
Управление молодежной политики появилось в регионе в начале июня. Структура находится под ведомством минспорта. Руководителем является Светлана Лопуценко.