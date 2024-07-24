gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Иллюстрация

В Главном управлении молодежной политики Омской области назначили замначальника

24 июля 2024, 07:32
Фото: Правительство Омской области
Иллюстрация
Должность заняла Елена Дудкова. Ранее она работала в региональном министерстве спорта.

В Главном управлении молодежной политики Омской области назначили замначальника. Должность заняла Елена Дудкова. Распоряжение накануне, 24 июля, подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Дудкову Елену Владимировну заместителем начальника Главного управления молодежной политики Омской области 23 июля 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в документе.

Ранее Елена Дудкова трудилась в министерстве спорта Омской области и руководила отделом молодежных программ.

Управление молодежной политики появилось в регионе в начале июня. Структура находится под ведомством минспорта. Руководителем является Светлана Лопуценко.

В Омской области появилось Главное управление молодежной политики
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Политика
Подпишитесь
Ведет к Иртышу. Одна из собак взяла след пропавшей в Омске школьницы
Сегодня, 07:04
Ветхие сети. В более 600 омских домах на две недели просрочили включение горячей воды
Сегодня, 07:05
Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч
Сегодня, 06:59
Причины и источник неизвестны. Омских дачников затопило водой рыжего цвета
Сегодня, 06:42
Летние ягоды. Сколько стоит малина в Омске
Вчера, 06:48
Исчезновение 15-летней школьницы в Омске: что известно на данный момент
Сегодня, 03:38