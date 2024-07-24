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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:55

Ученые: Облысение у мужчин можно лечить природным сахаром

Ученые: Облысение у мужчин можно лечить природным сахаром

24 июля 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Исследователи обнаружили, что в качестве местного средства при лечении выпадения волос у мужчин можно использовать природный сахар — вещество, которое содержится в организме людей и животных. Благодаря этому открытию может появиться неинвазивный и безопасный способ борьбы с указанной проблемой.

Международная группа ученых пришла к выводу, что органическое соединение 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) оказывает стимулирующее действие на рост волос. Стоит отметить, что открытие было сделано случайно, когда ученые исследовали заживляющие свойства дезоксисахара. Исследователи заметили, что вокруг поврежденных участков волосы росли быстрее. Они предположили, что это вещество влияет на поврежденные волосяные фолликулы, стимулируя рост волос, пишет newkhakasiya.online.

Обнаружив такую особенность, ученые провели эксперимент на мышах. В течение 20 дней одна группа грызунов получала гель с 2dDR, другая — сертифицированный препарат против выпадения волос. Результаты показали, что эффект был одинаковым.

Таким образом, исследования позволили обратить внимание на возможность лечения выпадения волос природными методами. На следующем этапе планируется испытать этот метод на людях.

#Общество
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