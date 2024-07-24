Ученые: Облысение у мужчин можно лечить природным сахаром

Международная группа ученых пришла к выводу, что органическое соединение 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) оказывает стимулирующее действие на рост волос. Стоит отметить, что открытие было сделано случайно, когда ученые исследовали заживляющие свойства дезоксисахара. Исследователи заметили, что вокруг поврежденных участков волосы росли быстрее. Они предположили, что это вещество влияет на поврежденные волосяные фолликулы, стимулируя рост волос, пишет newkhakasiya.online.