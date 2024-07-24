Стало известно, паспорт какого государства дает безвизовый въезд в 195 стран

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Паспорт Сингапура стал самым «сильным» проездным документом в мире, по нему без визы можно попасть в 195 стран, такие данные появились в ежеквартальном рейтинге паспортов с наибольшим международным влиянием, пишет ccn.
На втором месте рейтинга расположились паспорта Японии, Германии, Франции, Италии и Испании. Граждане этих стран могут посещать 192 государства без визы. На третьем месте оказались сразу семь стран: Южная Корея, Швеция, Финляндия, Австрия, Ирландия, Люксембург и Нидерланды. Каждая из них имеет привилегию беспрепятственных поездок по 191 направлению.
Есть и антирекорды: самым «слабым» в мире остается паспорт Афганистана. Граждане этой страны могут путешествовать без визы только в 26 государств — это самый низкий балл за всю историю индекса, которая длится почти два десятилетия.
«Среднее мировое число направлений, куда путешественники могут попасть без визы, почти удвоилось: с 58 в 2006 году до 111 в 2024 году. Однако глобальный разрыв в мобильности между теми, кто находится в верхней и нижней части индекса, сейчас больше, чем когда-либо», — рассказала председатель Henley & Partners Кристиан Кейлин.
Первые 10 позиций рейтинга выглядят так: