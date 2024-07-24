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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Стало известно, паспорт какого государства дает безвизовый въезд в 195 стран

Стало известно, паспорт какого государства дает безвизовый въезд в 195 стран

24 июля 2024, 11:04
Фото: 1MI
Самым «сильным» проездным документом в мире признан паспорт Сингапура, по нему можно совершать безвизовые поездки в 195 стран.

Паспорт Сингапура стал самым «сильным» проездным документом в мире, по нему без визы можно попасть в 195 стран, такие данные появились в ежеквартальном рейтинге паспортов с наибольшим международным влиянием, пишет ccn.

На втором месте рейтинга расположились паспорта Японии, Германии, Франции, Италии и Испании. Граждане этих стран могут посещать 192 государства без визы. На третьем месте оказались сразу семь стран: Южная Корея, Швеция, Финляндия, Австрия, Ирландия, Люксембург и Нидерланды. Каждая из них имеет привилегию беспрепятственных поездок по 191 направлению.

Есть и антирекорды: самым «слабым» в мире остается паспорт Афганистана. Граждане этой страны могут путешествовать без визы только в 26 государств — это самый низкий балл за всю историю индекса, которая длится почти два десятилетия.

«Среднее мировое число направлений, куда путешественники могут попасть без визы, почти удвоилось: с 58 в 2006 году до 111 в 2024 году. Однако глобальный разрыв в мобильности между теми, кто находится в верхней и нижней части индекса, сейчас больше, чем когда-либо», — рассказала председатель Henley & Partners Кристиан Кейлин.

Первые 10 позиций рейтинга выглядят так:

  1. Сингапур (195 направлений)
  2. Франция, Германия, Италия, Япония, Испания (192)
  3. Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея, Швеция (191)
  4. Бельгия, Дания, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания (190)
  5. Австралия, Португалия (189)
  6. Греция, Польша (188)
  7. Канада, Чехия, Венгрия, Мальта (187)
  8. США (186)
  9. Эстония, Литва, Объединенные Арабские Эмираты (185)
  10. Исландия, Латвия, Словакия, Словения (184)
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