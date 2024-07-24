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Posted 24 июля, 09:12

Published 24 июля, 09:12

Modified 24 июля, 09:14

Updated 24 июля, 09:14

Иллюстрация

Руководителя «Омской областной газовой компании» подозревают в «уходе» от налогов

24 июля 2024, 09:12
Фото: 1MI. Иллюстрация
По версии следствия, подозреваемый два года передавал в налоговую декларации с фиктивными данными.

Директор «Омской областной газовой компании» стал фигурантом уголовного дела. Его и других лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Как выяснили в следкоме в ходе совместной работы с сотрудниками УФНС и регионального УМВД, руководитель газовой компании создал фиктивный документооборот: это позволило сокрыть часть выручки и вывести ее из налогообложения. В налоговую организация представила уже декларации с ложными сведениями. Таким образом за 2019-й и первый квартал 2020 года подозреваемые уклонились от уплаты налогов на сумму 23,9 млн рублей.

По месту жительства подозреваемых и в офисах уже провели обыски и изъяли документацию.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в следкоме.

Добавим, что до апреля 2021 года директором «Омской областной газовой компании» был Денис Кришкевич (сейчас он занимает пост учредителя). Новым руководителем после этого назначили Юрия Борисовского.

Директор омской компании попал под суд за неуплату 14,9 миллионов налогов
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Следственный комитет#Уголовное дело#Подозреваемый#Уклонение от налогов#Налоги#Новости#Налоговая#Омская областная газовая компания
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