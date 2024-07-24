Путь затоплен. Маршрут омского трамвая №7 вновь изменили из-за дождя

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Как сообщили в пресс-центре ведомства, под воду ушел отрезок пути на проспекте Королева: уровень воды после ночного дождя превысил допустимые нормы. Для устранения последствий на место прибыла спецтехника.
Как отмечается в сообщении, в ближайшее время омичи не смогут добраться до улицы Стрельникова — все трамваи 7-го маршрута следуют только до остановки «Улица Долгирева». О сроках возобновления движения не сообщается.
Напомним, ранее Город55 уже сообщал об ограничении движения трамваев по маршруту №7: накануне его путь также сократили до ООТ «Улица Долгирева».