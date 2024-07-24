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Updated Сегодня, 03:13

иллюстрация

Путь затоплен. Маршрут омского трамвая №7 вновь изменили из-за дождя

24 июля 2024, 03:11
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский дептранс вновь сократил маршрут трамвая №7 из-за затопления рельсов

Департамент транспорта в очередной раз уменьшил длину маршрута трамвая №7 — ночные осадки затопили рельсовое полотно.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, под воду ушел отрезок пути на проспекте Королева: уровень воды после ночного дождя превысил допустимые нормы. Для устранения последствий на место прибыла спецтехника.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время омичи не смогут добраться до улицы Стрельникова — все трамваи 7-го маршрута следуют только до остановки «Улица Долгирева». О сроках возобновления движения не сообщается.

Напомним, ранее Город55 уже сообщал об ограничении движения трамваев по маршруту №7: накануне его путь также сократили до ООТ «Улица Долгирева».

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Ограничение движения#Департамент транспорта#Новости#Дождь#Спецтехника#Затопление#Пресс-центр
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