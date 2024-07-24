Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу начали искать водолазы

Напомним, что девочка вышла из отеля «Ника» на прогулку в Парке Победы 22 июля, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В поисках девочки принимают участие правоохранители, поисково-спасательные отряды и добровольцы, пройдено уже 414 километров.