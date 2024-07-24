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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Водолазы присоединились к поискам пропавшей в Омске школьницы

Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу начали искать водолазы

24 июля 2024, 13:08
Фото: Министерство регбезопасности Омской области

Водолазы присоединились к поискам пропавшей в Омске школьницы

Поиски 15-летней москвички продолжаются третьи сутки, волонтеры и полицейские прошли уже 414 километров, сейчас к поисковым мероприятиям подключились водолазы.

Водолазы БУ «Пожарно-спасательная служба Омской области» принимают участие в поиске пропавшей 15-летней школьницы из Москвы, они проверяют речное дно в поисках зацепок.

Напомним, что девочка вышла из отеля «Ника» на прогулку в Парке Победы 22 июля, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В поисках девочки принимают участие правоохранители, поисково-спасательные отряды и добровольцы, пройдено уже 414 километров.

«Если вы располагаете информацией, которая поможет установить местонахождение девочки, позвоните в полицию по телефонам: 112, 102, 79-20-72», — обратились к омичам в министерстве регбезопасности.
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