Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Водолазы БУ «Пожарно-спасательная служба Омской области» принимают участие в поиске пропавшей 15-летней школьницы из Москвы, они проверяют речное дно в поисках зацепок.
Напомним, что девочка вышла из отеля «Ника» на прогулку в Парке Победы 22 июля, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В поисках девочки принимают участие правоохранители, поисково-спасательные отряды и добровольцы, пройдено уже 414 километров.
«Если вы располагаете информацией, которая поможет установить местонахождение девочки, позвоните в полицию по телефонам: 112, 102, 79-20-72», — обратились к омичам в министерстве регбезопасности.