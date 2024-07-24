Помогая землякам. Глава Омского района отправился в рабочую поездку в Усть-Ишим

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
Как сообщили в пресс-службе администрации Омского муниципального района, Геннадий Долматов, вместе со своими заместителями, приступил к работе в селе Усть-Ишим. Рабочая поездка состоялась в рамках работы оперативного штаба по ликвидации последствий паводка.
Представители администрации, в ходе обхода домов, ознакомились с просьбами усть-ишимцев: больше всего вопросов возникает по противогрибковой обработке помещений, восстановлению покрытий и ремонту печного отопления.
Как отметил в своем Telegram-канале Геннадий Долматов, за командой администрации Омского района также закрепили две деревни района: Тюрметяки и Ашеваны. Приоритетное направление работы в этих населенных пунктах — восстановление и подготовка домов местных жителей к наступающим холодам, поскольку вопрос капитального ремонта пострадавшего жилья или постройки нового еще не решен.
Кроме того, глава Омского района распорядился сформировать рабочие бригады специалистов и волонтеров: им передадут всю собранную во время обхода информацию для последующих, адресных работ в поврежденных домах.
Напомним, ранее с рабочей поездкой посетил Усть-Ишим мэр Омска, Сергей Шелест — главе областного центра Виталий Хоценко поручил помощь местным жителям с первоочередным ремонтом.