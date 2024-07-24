Помогая землякам. Глава Омского района отправился в рабочую поездку в Усть-Ишим

Как отметил в своем Telegram-канале Геннадий Долматов, за командой администрации Омского района также закрепили две деревни района: Тюрметяки и Ашеваны. Приоритетное направление работы в этих населенных пунктах — восстановление и подготовка домов местных жителей к наступающим холодам, поскольку вопрос капитального ремонта пострадавшего жилья или постройки нового еще не решен.