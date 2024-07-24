Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, готовится вернуться к полетам

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что второй пилот Аirbus A320 Эдуард Семенов, который посадил лайнер на пшеничное поле под Новосибирском, сейчас проходит процесс восстановления и планирует вернуться на работу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаторщина» со ссылкой на пресс-службу компании.