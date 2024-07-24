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Posted 24 июля, 11:42

Published 24 июля, 11:42

Modified 24 июля, 12:35

Updated 24 июля, 12:35

Пилот самолета, севшего в поле под Новосибирском, готовится вернуться на работу

Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, готовится вернуться к полетам

24 июля 2024, 11:42
Фото: 1MI.

Пилот самолета, севшего в поле под Новосибирском, готовится вернуться на работу

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что второй пилот Аirbus A320 Эдуард Семенов, который посадил лайнер на пшеничное поле под Новосибирском, готовится вернуться к полетам.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что второй пилот Аirbus A320 Эдуард Семенов, который посадил лайнер на пшеничное поле под Новосибирском, сейчас проходит процесс восстановления и планирует вернуться на работу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаторщина» со ссылкой на пресс-службу компании.

В авиакомпании рассказали, что для Семенова разработан и утвержден план подготовки, процесс будет длительным. Чтобы вернуться к полетам пилот должен продемонстрировать соответствующий уровень.

Напомним, что после незапланированной посадки самолета, летевшего из Сочи в Омск, в пшеничном поле Эдуард Семенов подрабатывал таксистом. После инцидента, первого и второго пилотов попросили уволиться «по собственному желанию».

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