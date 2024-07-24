Омский ТЮЗ заказал контроль капремонта своего здания фирме из Иркутска

Posted 24 июля, 10:12
Published 24 июля, 10:12
Modified 24 июля, 10:14
Updated 24 июля, 10:14
Омский «Театр юного зрителя» заключил контракт с ООО «Технолит». Эта компания должна будет провести строительный контроль за выполнением капитального ремонта здания театра, расположенного на спроспекта Карла Маркса. за свои услуги «Технолит» получит 2,334 млн рублей.
Напомним: здание ТЮЗа закрылось на ремонт еще в мае 2021 года. Сроки окончания работ с тех пор переносились дважды. В апреле губернатор Омской области Виталий Хоценко потребовал, чтобы ремонт был закончен к осени.
ООО «Технолит» прописано в Иркутске. Оно специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, его единственным учредителем и генеральным директором является Норайр Карапетян.