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Posted 24 июля, 10:12

Published 24 июля, 10:12

Modified 24 июля, 10:14

Updated 24 июля, 10:14

Фирма из Иркутска получила подряд на контроль ремонта здания омского ТЮЗа

Омский ТЮЗ заказал контроль капремонта своего здания фирме из Иркутска

24 июля 2024, 10:12
Фото: gorod55.ru.

Фирма из Иркутска получила подряд на контроль ремонта здания омского ТЮЗа

Театр заплатит контролеру больше 2 млн рублей.

Омский «Театр юного зрителя» заключил контракт с ООО «Технолит». Эта компания должна будет провести строительный контроль за выполнением капитального ремонта здания театра, расположенного на спроспекта Карла Маркса. за свои услуги «Технолит» получит 2,334 млн рублей.

Напомним: здание ТЮЗа закрылось на ремонт еще в мае 2021 года. Сроки окончания работ с тех пор переносились дважды. В апреле губернатор Омской области Виталий Хоценко потребовал, чтобы ремонт был закончен к осени.

ООО «Технолит» прописано в Иркутске. Оно специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, его единственным учредителем и генеральным директором является Норайр Карапетян.

Виталий Хоценко потребовал завершения реконструкции омского ТЮЗа уже этой осенью
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#Николай Эйхвальд#Ремонт#ТЮЗ#Омск#Новости
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