Омский «Санрайс» окончательно ликвидировали

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Общество с ограниченной ответственностью «Санрайс», зарегистрированное в Омске на 24-й Северной, прекратило свое существование. Город55 уже писал о том, что Арбитражный суд прекратил процедуру конкурсного производства в этой компании. Теперь стало известно, что «Санрайс» ликвидирован.
В официальном сообщении об этом фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».
Напомним: компания занималась розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Ее директором был Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов. Суд признал фирму банкротом из-за 120-миллионного долга перед ООО «Риконт», зарегистрированным в Москве.