Омский «Санрайс» окончательно ликвидировали

Общество с ограниченной ответственностью «Санрайс», зарегистрированное в Омске на 24-й Северной, прекратило свое существование. Город55 уже писал о том, что Арбитражный суд прекратил процедуру конкурсного производства в этой компании. Теперь стало известно, что «Санрайс» ликвидирован.