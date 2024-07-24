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Омский «Санрайс» ликвидировали после банкротства

Омский «Санрайс» окончательно ликвидировали

24 июля 2024, 08:42
Фото: 1MI

Омский «Санрайс» ликвидировали после банкротства

Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ.

Общество с ограниченной ответственностью «Санрайс», зарегистрированное в Омске на 24-й Северной, прекратило свое существование. Город55 уже писал о том, что Арбитражный суд прекратил процедуру конкурсного производства в этой компании. Теперь стало известно, что «Санрайс» ликвидирован.

В официальном сообщении об этом фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».

Напомним: компания занималась розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Ее директором был Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов. Суд признал фирму банкротом из-за 120-миллионного долга перед ООО «Риконт», зарегистрированным в Москве.

Обанкротившийся «Санрайс» оказался на пороге ликвидации
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Санрайс
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