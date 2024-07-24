Огни больших домов. Омские новостройки украсят архитектурной подсветкой

Как рассказали в пресс-центре министерства строительства Омской области, художественное освещение на домах «Зеленой реки» уже ввели в эксплуатацию: применение специальных светодиодных ламп не сильно сказывается на общедомовом потреблении, но вместе с тем делает дворы светлее (что повышает безопасность жителей в темное время суток) и создает уникальный образ всего дома, выделяющийся среди остальных зданий.