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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Обновленный внешний вид дома в квартале «Зеленая река»

Огни больших домов. Омские новостройки украсят архитектурной подсветкой

24 июля 2024, 04:18
Фото: Наталья Перепелкина / Пресс-служба министерства строительства Омской области
Обновленный внешний вид дома в квартале «Зеленая река»

Все омские новостройки будут оснащать архитектурной подсветкой

Первопроходцем в преобразовании городской среды стал квартал «Зеленая река»: район стал более освещенным и узнаваемым.

Как рассказали в пресс-центре министерства строительства Омской области, художественное освещение на домах «Зеленой реки» уже ввели в эксплуатацию: применение специальных светодиодных ламп не сильно сказывается на общедомовом потреблении, но вместе с тем делает дворы светлее (что повышает безопасность жителей в темное время суток) и создает уникальный образ всего дома, выделяющийся среди остальных зданий.

Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»
Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»
Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»
Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»
Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»
Архитектурная подсветка в «Зеленой реке»
Фото: Наталья Перепелкина / Пресс-служба министерства строительства Омской области

Как отметили в министерстве строительства, в дальнейшем эту практику распространят и на другие дома: художественная подсветка зданий уже стала неотъемлемым элементом городской среды и все проекты новостроек создаются с уже заложенной возможностью необычного освещения, подчеркивающего все красоты того или иного дома.

Напомним, ранее Город55 сообщал о завершении поисков подрядчика, который обустроит подсветку на Метромосту: торги завершились успехом только со второй попытки.

Со второй попытки: в Омске нашли подрядчика, который займется подсветкой метромоста
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#Илья Скобин#Омск#Строительство#Новости#Архитектура#Новостройки#Подсветка#Министерство строительства#Город55
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