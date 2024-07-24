Огни больших домов. Омские новостройки украсят архитектурной подсветкой

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Как рассказали в пресс-центре министерства строительства Омской области, художественное освещение на домах «Зеленой реки» уже ввели в эксплуатацию: применение специальных светодиодных ламп не сильно сказывается на общедомовом потреблении, но вместе с тем делает дворы светлее (что повышает безопасность жителей в темное время суток) и создает уникальный образ всего дома, выделяющийся среди остальных зданий.
Как отметили в министерстве строительства, в дальнейшем эту практику распространят и на другие дома: художественная подсветка зданий уже стала неотъемлемым элементом городской среды и все проекты новостроек создаются с уже заложенной возможностью необычного освещения, подчеркивающего все красоты того или иного дома.
Напомним, ранее Город55 сообщал о завершении поисков подрядчика, который обустроит подсветку на Метромосту: торги завершились успехом только со второй попытки.