«Однушка» за 6,6 млн рублей. В Омске на Левобережье сдали новую высотку

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Омске на Левобережье сдали в эксплуатацию 19-этажный дом, расположенный на улице 70 лет Октября, 3а. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Высотку построила компания «Сибградстрой Инвест».
В доме 144 квартиры: 80 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. На первом этаже оборудованы семь офисных помещений, есть цокольный этаж.
На сайтах по продаже недвижимости сейчас опубликовано одно объявление с предложением в этом доме. На 8 этаже продается однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров с ремонтом «под ключ». Стоимость «однушки» составляет 6,6 млн рублей.
Ранее эксперты дали прогноз цен на жилье в Омске после отмены льготной ипотеки. Резких скачков стоимости недвижимости в ближайшее время не предвидится.