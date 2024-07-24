«Однушка» за 6,6 млн рублей. В Омске на Левобережье сдали новую высотку

В Омске на Левобережье сдали в эксплуатацию 19-этажный дом, расположенный на улице 70 лет Октября, 3а. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Высотку построила компания «Сибградстрой Инвест».