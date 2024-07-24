gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Омске на Левом берегу сдали 19-этажный дом с «однушками» по 6,6 млн рублей

«Однушка» за 6,6 млн рублей. В Омске на Левобережье сдали новую высотку

24 июля 2024, 11:14
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске на Левом берегу сдали 19-этажный дом с «однушками» по 6,6 млн рублей

Всего в новостройке 144 квартиры.

В Омске на Левобережье сдали в эксплуатацию 19-этажный дом, расположенный на улице 70 лет Октября, 3а. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Высотку построила компания «Сибградстрой Инвест».

В доме 144 квартиры: 80 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. На первом этаже оборудованы семь офисных помещений, есть цокольный этаж.

На сайтах по продаже недвижимости сейчас опубликовано одно объявление с предложением в этом доме. На 8 этаже продается однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров с ремонтом «под ключ». Стоимость «однушки» составляет 6,6 млн рублей.

Ранее эксперты дали прогноз цен на жилье в Омске после отмены льготной ипотеки. Резких скачков стоимости недвижимости в ближайшее время не предвидится.

Паника на рынке? Что будет с ценами на квартиры в Омске после отмены льготной ипотеки
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Строительство#Квартира#Левобережье#Дом
Подпишитесь
Ведет к Иртышу. Одна из собак взяла след пропавшей в Омске школьницы
Сегодня, 07:04
Ветхие сети. В более 600 омских домах на две недели просрочили включение горячей воды
Сегодня, 07:05
Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч
Сегодня, 06:59
В Омской области замминистра труда назначили Олесю Кайль
Сегодня, 07:46
Самолет из Омска в Москву задержали на 12 часов по производственным причинам
Сегодня, 08:30