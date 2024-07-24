Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:03
Омский завод имени П. И. Баранова в минувшую пятницу, 19 июля, в кадровом центре «Работа России» представил 214 вакансий. Предприятие готово предложить соискателям зарплату от 45 000 до 145 000 рублей. На завод готовы взять сотрудников без опыта, предусмотрено обучение.
На предприятие набирают токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, оператор станков с ЧПУ.
Шлифовщику 5-6 разряда с опытом работы от 1 года предлагают зарплату от 140 тысяч рублей, оператору станков с программным управлением 4-6 разряда — от 105 тысяч рублей. Зарплаты фрезеровщиков начинаются от 82 тысяч, токарей — от 90 тысяч рублей.
В пятницу, 26 июля, в центре занятости на улице Тарской, 11 вновь пройдет ярмарка по трудоустройству. Вакансии представят Росгвардия, областной военный комиссариат, Пограничное управление ФСБ, пункт отбора на военную службу по контракту и предприятия «Сатурн», «Оборонэнерго», «Кросс-Контакт», «Росгосстрах». Ярмарка откроется в 11:00.