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Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч

24 июля 2024, 06:59
Фото: 1MI
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На завод имени Баранова набирают токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, оператор станков с ЧПУ.

Омский завод имени П. И. Баранова в минувшую пятницу, 19 июля, в кадровом центре «Работа России» представил 214 вакансий. Предприятие готово предложить соискателям зарплату от 45 000 до 145 000 рублей. На завод готовы взять сотрудников без опыта, предусмотрено обучение.

На предприятие набирают токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, оператор станков с ЧПУ.

Шлифовщику 5-6 разряда с опытом работы от 1 года предлагают зарплату от 140 тысяч рублей, оператору станков с программным управлением 4-6 разряда — от 105 тысяч рублей. Зарплаты фрезеровщиков начинаются от 82 тысяч, токарей — от 90 тысяч рублей.

В пятницу, 26 июля, в центре занятости на улице Тарской, 11 вновь пройдет ярмарка по трудоустройству. Вакансии представят Росгвардия, областной военный комиссариат, Пограничное управление ФСБ, пункт отбора на военную службу по контракту и предприятия «Сатурн», «Оборонэнерго», «Кросс-Контакт», «Росгосстрах». Ярмарка откроется в 11:00.

Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
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#Евгений Игишев#Работа#Омск#Росгвардия#Зарплата#Обучение#Вакансии#Токарь#Фрезеровщик
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