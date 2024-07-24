Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч

Шлифовщику 5-6 разряда с опытом работы от 1 года предлагают зарплату от 140 тысяч рублей, оператору станков с программным управлением 4-6 разряда — от 105 тысяч рублей. Зарплаты фрезеровщиков начинаются от 82 тысяч, токарей — от 90 тысяч рублей.