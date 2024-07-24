Нижегородцы ждут появления парка на месте бывшей свалки

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Место, где раньше располагался мусорный полигон, теперь не представляет угрозы для жителей города. Работу по реализации проекта по рекультивации выполнила компания «СитиЛюкс» в рамках госконтракта по заказу министерства экологии региона, пишет newsnn.ru.
Проектная организация предложила новый метод восстановления земли на полигоне, который ранее не применялся в России. Этот подход позволяет восстанавливать земельные участки без серьезных ограничений на их дальнейшее использование и без крупных затрат. Предложенный вариант был одобрен местными властями.
Формирование каркаса осуществлялось с применением технологии сепарации свалочных масс с обработкой и последующей обратной отсыпкой полученного грунта-рекультиванта, поверх которого был уложен плодородный грунт и засеян растительный слой. Свалочные массы, не прошедшие проверку на безопасность, были переданы на лицензированный полигон.
В некоторых местах пришлось проникать на глубину 5–6 метров, чтобы добраться до чистого грунта. В процессе работ обнаруживались и опасные предметы, такие как снаряды, мина, граната, для обезвреживания которых приходилось вызывать саперов. Об этом рассказал Андрей Товт, глава компании «СитиЛюкс».
Отмечается, что около 80 процентов свалочных масс было утилизировано. На данный момент они представляют собой безопасный грунт-рекультивант, практически безвредный для человека и окружающей среды.
Рекультивация Шуваловской свалки осуществлялась в рамках национального проекта «Экология». Финансирование проекта было предоставлено из федерального и регионального бюджетов в размере 940 миллионов и 830 миллионов рублей соответственно. Работы были завершены раньше запланированного срока.
На VIII Всероссийском съезде региональных операторов ТКО участники назвали ликвидацию Шуваловской свалки «отдельной гордостью» региона. Свалка исключена из реестра объектов накопленного вреда.
Компания «СитиЛюкс» применяет технологию сепарации и утилизацию отсевов свалочных масс в тело полигона и на других объектах.
В процессе рекультивации сотрудники компании сталкиваются с проблемами, вызванными ошибками в документации, а также слабыми изыскательными работами. Стоит отметить, что работники компании умеют быстро находить решения для таких ситуаций. Например, при ликвидации свалки в Первомайске были проведены дополнительные исследования, что привело к увеличению объема отходов на 5 процентов и их массы на 102 процента. Чтобы скорректировать проект, подрядчику потребовалось полгода. А вот время исполнения работ осталось прежним. Помимо этого, возникла проблема с кадрами. Новые машины были куплены, а водителей на них не нашлось. На это повлияли строительство М-12 и другие объективные факторы. Неэффективными оказались и такие меры, как предложение более высокой заработной платы, съемного жилья в Нижнем Новгороде и бесплатного питания. Однако подрядчик нашел выход — перевозить мусор на полигон в рабочем поселке Шатки для временного хранения, используя участок на этом полигоне в качестве перевалочной базы. К концу выполнения работ все свалочные массы были перевезены на полигон. При этом была проведена экспертиза, по результатам которой отходы были отнесены к 5-му классу опасности. Данное решение оказалось безопасным для местных жителей и законным для контролеров. Хотя объем вывозимых отходов увеличился, подрядчик все же уложился в указанные контрактом сроки.
Участники Восьмого съезда операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отметили необходимость более тщательной подготовки проектных решений при решении вопросов ликвидации мусорных полигонов. Эксперты считают, что региональные власти должны уделить внимание совершенствованию законодательной базы в данной сфере. Это позволит сократить расходы и сроки выполнения работ.
Таким образом, у местных жителей будет больше вариантов для выбора способа дальнейшего использования рекультивируемых территорий.