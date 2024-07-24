Нижегородцы ждут появления парка на месте бывшей свалки

В процессе рекультивации сотрудники компании сталкиваются с проблемами, вызванными ошибками в документации, а также слабыми изыскательными работами. Стоит отметить, что работники компании умеют быстро находить решения для таких ситуаций. Например, при ликвидации свалки в Первомайске были проведены дополнительные исследования, что привело к увеличению объема отходов на 5 процентов и их массы на 102 процента. Чтобы скорректировать проект, подрядчику потребовалось полгода. А вот время исполнения работ осталось прежним. Помимо этого, возникла проблема с кадрами. Новые машины были куплены, а водителей на них не нашлось. На это повлияли строительство М-12 и другие объективные факторы. Неэффективными оказались и такие меры, как предложение более высокой заработной платы, съемного жилья в Нижнем Новгороде и бесплатного питания. Однако подрядчик нашел выход — перевозить мусор на полигон в рабочем поселке Шатки для временного хранения, используя участок на этом полигоне в качестве перевалочной базы. К концу выполнения работ все свалочные массы были перевезены на полигон. При этом была проведена экспертиза, по результатам которой отходы были отнесены к 5-му классу опасности. Данное решение оказалось безопасным для местных жителей и законным для контролеров. Хотя объем вывозимых отходов увеличился, подрядчик все же уложился в указанные контрактом сроки.