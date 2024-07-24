Налог на туризм в Венеции принес городу миллионы долларов

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Чиновники Венеции назвали введение временной платы за въезд в город успешным шагом в контроле количества туристов. Эксперимент длился 29 дней, в рамках него все приезжающие в город путешественники должны были заплатить 5 евро. Такое решение принесло городу около 2,64 млн долларов, сумма почти в четыре раза превысила изначальные ожидания, пишет cnn.
Всего за это время Венецию посетили 3 618 114 человек, 1 398 084 из которых были освобождены от оплаты, поскольку остановились в гостиницах, также смогли не платить 651 254 рабочих, 466 819 студентов и 217 589 жителей, на которых эксперимент не распространялся. Кроме того, 78 224 человека были освобождены от уплаты налога, так как являлись родственниками местных, еще 107 146 въезжали на территорию бесплатно по другим причинам.
«Эксперимент сработал, и мы можем двигаться дальше. Более глубокий анализ данных, собранных осенью», — сказали в правительстве.
Влияние эксперимента также заметили местные жители. Они рассказали, что количество туристов, по их мнению, в этот период было заметно меньше обычного.
Входная плата официально прекратилась 14 июля, но в мэрии заявили, что вопрос с ее восстановлением в наиболее загруженные периоды года находится на обсуждении.