Налог на туризм в Венеции принес городу миллионы долларов

Всего за это время Венецию посетили 3 618 114 человек, 1 398 084 из которых были освобождены от оплаты, поскольку остановились в гостиницах, также смогли не платить 651 254 рабочих, 466 819 студентов и 217 589 жителей, на которых эксперимент не распространялся. Кроме того, 78 224 человека были освобождены от уплаты налога, так как являлись родственниками местных, еще 107 146 въезжали на территорию бесплатно по другим причинам.