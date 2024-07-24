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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Андрей Доронин назначен главврачом омского онкологического диспансера

Главврачом омского онкологического диспансера стал Андрей Доронин

24 июля 2024, 14:26
Фото: Соцсети Дмитрия Маркелова

Андрей Доронин назначен главврачом омского онкологического диспансера

О назначении Андрея Доронина на должность рассказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Главврачом омского клинического онкологического диспансера стал Андрей Доронин, об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

«Благодарю Андрея Сергеевича за работу, уверен, что совместно мы добьемся множества положительных результатов для отрасли здравоохранения и — что самое важное — для наших пациентов», — написал Маркелов в своем телеграм-канале.

Доронин работает в учреждении с 2013 года, в 2021 году он возглавил гинекологическое отделение диспансера, а в 2023 стал заместителем главного врача по медицинской части.

Напомним, что ранее эту должность занимал сам Дмитрий Маркелов, на пост министра его назначили 6 июля.

Главой омского минздрава назначили Дмитрия Маркелова
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