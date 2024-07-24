Эксперт: поддержка семей — ключевое направление социальной политики РФ

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:14
Регулярные выплаты включают пособия по беременности и родам, денежную помощь на детей до 17 лет для семей с низким достатком, а также пособие на ребенка военнослужащего, который проходит службу по призыву. К одноразовым выплатам относятся, например, пособие при рождении ребенка, материнский капитал, помощь по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком, денежная помощь при передаче ребенка на воспитание в другую семью, пособие по беременности для жен солдат, проходящих службу по призыву.
По мнению специалиста, среди самых эффективных мер поддержки стоит выделить социальную помощь малоимущим семьям через заключение социального контракта, где государство предоставляет различные услуги, финансовую помощь или помощь в приобретении нужных товаров. Также важными являются меры, направленные на улучшение жилищных условий — на федеральном уровне существует несколько программ поддержки, которые позволяют приобрести или построить жилье под льготную процентную ставку, пишет sibdepo.ru.