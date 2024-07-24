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Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Эксперт: поддержка семей — ключевое направление социальной политики РФ

24 июля 2024, 05:11
Специалист по трудовому праву Линда Рыжих рассказала, что помощь семьям — главный приоритет в социальной политике в России. Семьи получают различные виды выплат: иногда это одноразовые денежные суммы, а иногда — регулярные платежи.

Регулярные выплаты включают пособия по беременности и родам, денежную помощь на детей до 17 лет для семей с низким достатком, а также пособие на ребенка военнослужащего, который проходит службу по призыву. К одноразовым выплатам относятся, например, пособие при рождении ребенка, материнский капитал, помощь по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком, денежная помощь при передаче ребенка на воспитание в другую семью, пособие по беременности для жен солдат, проходящих службу по призыву.

По мнению специалиста, среди самых эффективных мер поддержки стоит выделить социальную помощь малоимущим семьям через заключение социального контракта, где государство предоставляет различные услуги, финансовую помощь или помощь в приобретении нужных товаров. Также важными являются меры, направленные на улучшение жилищных условий — на федеральном уровне существует несколько программ поддержки, которые позволяют приобрести или построить жилье под льготную процентную ставку, пишет sibdepo.ru.

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