Эксперт: поддержка семей — ключевое направление социальной политики РФ

Регулярные выплаты включают пособия по беременности и родам, денежную помощь на детей до 17 лет для семей с низким достатком, а также пособие на ребенка военнослужащего, который проходит службу по призыву. К одноразовым выплатам относятся, например, пособие при рождении ребенка, материнский капитал, помощь по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком, денежная помощь при передаче ребенка на воспитание в другую семью, пособие по беременности для жен солдат, проходящих службу по призыву.