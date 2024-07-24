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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Затопленная дорога на Пригородной

Дворы омских многоэтажек на Пригородной две недели топит канализационными водами

24 июля 2024, 08:32
Фото: Предоставлено Городу55
Затопленная дорога на Пригородной
В управляющей компании, обслуживающей дома, бьют тревогу и пытаются добиться изменения ситуации с постоянным затоплением территории.

Около 2 недель остается затопленной придомовая территория вблизи многоэтажки на Пригородной, 7. Кадрами с утонувшими в канализационных стоках дорогами, парковкой и детской площадкой с Городом55 поделились представители УК «Эталон», которые обслуживают многоквартирные дома.

«Еще один колодец вне нашей зоны ответственности. Вся эта вода попадает на территорию дома Пригородная, 7. Здесь уже не пройти», — говорит сотрудница УК на видео с затоплением.
Затопленная территория на ПригороднойЗатопленная территория на Пригородной
Затопленная территория на ПригороднойЗатопленная территория на Пригородной
Затопленная территория на ПригороднойЗатопленная территория на Пригородной
Затопленная территория на ПригороднойЗатопленная территория на Пригородной
Затопленная территория на ПригороднойЗатопленная территория на Пригородной
Затопленная территория на Пригородной
Фото: Предоставлено Городу55

Управляющая компания неоднократно обращалась в «Водоканал» и администрацию, но решить существующую проблему это не помогло.

«У нас собственники не могут с детьми гулять и играть на детской площадке, вонь стоит. ЕДДС администрации города отправляет в УК, а что мы можем сделать как УК, так же оставляем заявки, как и они», — добавили в УК «Эталон».

В «Росводоканале» Городу55 ответили, что о проблеме знают. Канализационную насосную станцию на Пригородной, 10к3 полностью затопило из-за ливней.

«Усугубило ситуацию два фактора: дождевая вода дошла до щитовой и произошло отключение электроэнергии, а продолжающийся приток дождевых вод в последующие дни мешал оперативно ввести станцию в работу. Силы предприятия также были направлены на другие крупные станции и на оказание помощи по откачке воды жителям частных домов в Старом Кировске», — пояснили в пресс-службе «Росводоканала».

Приступить к восстановлению канализационной станции обещают уже завтра, 25 июля. Для этого откачают дождевую воду и восстановят работу насосного оборудования.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Жалобы#Управляющая компания#Канализация#Новости#Ливень#Проблемы#Затопления#Затопление#Росводоканал#Канализационные стоки
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