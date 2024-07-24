Дворы омских многоэтажек на Пригородной две недели топит канализационными водами

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:49
Около 2 недель остается затопленной придомовая территория вблизи многоэтажки на Пригородной, 7. Кадрами с утонувшими в канализационных стоках дорогами, парковкой и детской площадкой с Городом55 поделились представители УК «Эталон», которые обслуживают многоквартирные дома.
«Еще один колодец вне нашей зоны ответственности. Вся эта вода попадает на территорию дома Пригородная, 7. Здесь уже не пройти», — говорит сотрудница УК на видео с затоплением.
Управляющая компания неоднократно обращалась в «Водоканал» и администрацию, но решить существующую проблему это не помогло.
«У нас собственники не могут с детьми гулять и играть на детской площадке, вонь стоит. ЕДДС администрации города отправляет в УК, а что мы можем сделать как УК, так же оставляем заявки, как и они», — добавили в УК «Эталон».
В «Росводоканале» Городу55 ответили, что о проблеме знают. Канализационную насосную станцию на Пригородной, 10к3 полностью затопило из-за ливней.
«Усугубило ситуацию два фактора: дождевая вода дошла до щитовой и произошло отключение электроэнергии, а продолжающийся приток дождевых вод в последующие дни мешал оперативно ввести станцию в работу. Силы предприятия также были направлены на другие крупные станции и на оказание помощи по откачке воды жителям частных домов в Старом Кировске», — пояснили в пресс-службе «Росводоканала».
Приступить к восстановлению канализационной станции обещают уже завтра, 25 июля. Для этого откачают дождевую воду и восстановят работу насосного оборудования.