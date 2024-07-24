Дворы омских многоэтажек на Пригородной две недели топит канализационными водами

Около 2 недель остается затопленной придомовая территория вблизи многоэтажки на Пригородной, 7. Кадрами с утонувшими в канализационных стоках дорогами, парковкой и детской площадкой с Городом55 поделились представители УК «Эталон», которые обслуживают многоквартирные дома.