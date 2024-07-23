Ученые: Шимпанзе могут общаться жестами в ритме человека

Как передает newkhakasiya.online, ученые проанализировали 8,5 тысячи жестов у 252 шимпанзе из разных мест обитания. Они заметили, что жесты приматов из разных районов очень похожи и быстры. То же самое можно сказать о человеке. Вне зависимости от языка, культуры и места проживания разговоры между людьми протекают по схожей схеме.