Ученые: Шимпанзе могут общаться жестами в ритме человека

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Как передает newkhakasiya.online, ученые проанализировали 8,5 тысячи жестов у 252 шимпанзе из разных мест обитания. Они заметили, что жесты приматов из разных районов очень похожи и быстры. То же самое можно сказать о человеке. Вне зависимости от языка, культуры и места проживания разговоры между людьми протекают по схожей схеме.
Авторы исследования полагают, что у коммуникации внутри человеческого сообщества и внутри сообщества шимпанзе есть общие механизмы, которые, вероятно, появились еще у наших общих предков.
Однако не исключено, что шимпанзе и люди сами пришли к схожим стратегиям, чтобы улучшить координацию. В любом случае, человеческое общение, судя по всему, не такое уникальное, как принято считать.