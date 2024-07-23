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Ученые: Шимпанзе могут общаться жестами в ритме человека

Ученые: Шимпанзе могут общаться жестами в ритме человека

23 июля 2024, 10:01
Фото: 1MI
Ученые из Великобритании проанализировали общение шимпанзе и выяснили, что ритм жестов приматов очень похож на человеческий.

Как передает newkhakasiya.online, ученые проанализировали 8,5 тысячи жестов у 252 шимпанзе из разных мест обитания. Они заметили, что жесты приматов из разных районов очень похожи и быстры. То же самое можно сказать о человеке. Вне зависимости от языка, культуры и места проживания разговоры между людьми протекают по схожей схеме.

Авторы исследования полагают, что у коммуникации внутри человеческого сообщества и внутри сообщества шимпанзе есть общие механизмы, которые, вероятно, появились еще у наших общих предков.

Однако не исключено, что шимпанзе и люди сами пришли к схожим стратегиям, чтобы улучшить координацию. В любом случае, человеческое общение, судя по всему, не такое уникальное, как принято считать.

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