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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Авторы будущей игры

Студенты омского Политеха занялись разработкой хоррор-игры по народным сказкам

23 июля 2024, 06:34
Фото: Пресс-служба ОмГТУ
Авторы будущей игры

В стенах омского Политеха стартовала разработка хоррор-игры по народным сказкам

Студенты ОмГТУ получили грант на создание компьютерной игры по русским народным сказкам: игроков ожидает интерактивный «ужастик».

В пресс-службе ОмГТУ рассказали о совместном проекте трех студенток факультета информационных технологий и компьютерных систем: ранее девушки смогли победить в конкурсе «Студенческий стартап» и получить грант в размере одного миллиона рублей на разработку своего проекта.

Как отмечается в сообщении, игроков ждет нечто необычное: будущая игра будет новым прочтением фольклора, объединяющем все сказки в одну атмосферную вселенную. Несмотря на то, что до релиза проекту еще далеко, девушкам уже есть что показать: многие герои обрели свои предыстории и даже социальное взаимодействие между собой.

Скриншоты тестового билда игрыСкриншоты тестового билда игры
Скриншоты тестового билда игрыСкриншоты тестового билда игры
Скриншоты тестового билда игрыСкриншоты тестового билда игры
Скриншоты тестового билда игры
Фото: Пресс-служба ОмГТУ

Но еще больше девушкам предстоит сделать: по словам представителя пресс-службы университета, сейчас в разработке находится концепция, эскизы персонажей и их 3D модели, которые потом предстоит загрузить и настроить под игровой «движок».

Эскизы локаций будущей игрыЭскизы локаций будущей игры
Эскизы локаций будущей игрыЭскизы локаций будущей игры
Эскизы локаций будущей игры
Фото: Пресс-служба ОмГТУ

По словам одной из разработчиков игры, студентки Софьи Бабановой, первоначально они придерживались другой идеи: основным концептом игры должна была стать история, где искусственный интеллект займется восстановлением жизни на Земле после апокалипсиса, однако позже было решено взять более самобытную и ранее не раскрытую идею русских сказок.

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#Илья Скобин#Омск#Студенты#Грант#Новости#Информационные технологии#Политех#Компьютерные игры#Искусственный интеллект#Сказки#Хоррор
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