Студенты омского Политеха занялись разработкой хоррор-игры по народным сказкам

Как отмечается в сообщении, игроков ждет нечто необычное: будущая игра будет новым прочтением фольклора, объединяющем все сказки в одну атмосферную вселенную. Несмотря на то, что до релиза проекту еще далеко, девушкам уже есть что показать: многие герои обрели свои предыстории и даже социальное взаимодействие между собой.