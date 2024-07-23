Студенты омского Политеха занялись разработкой хоррор-игры по народным сказкам

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В пресс-службе ОмГТУ рассказали о совместном проекте трех студенток факультета информационных технологий и компьютерных систем: ранее девушки смогли победить в конкурсе «Студенческий стартап» и получить грант в размере одного миллиона рублей на разработку своего проекта.
Как отмечается в сообщении, игроков ждет нечто необычное: будущая игра будет новым прочтением фольклора, объединяющем все сказки в одну атмосферную вселенную. Несмотря на то, что до релиза проекту еще далеко, девушкам уже есть что показать: многие герои обрели свои предыстории и даже социальное взаимодействие между собой.
Но еще больше девушкам предстоит сделать: по словам представителя пресс-службы университета, сейчас в разработке находится концепция, эскизы персонажей и их 3D модели, которые потом предстоит загрузить и настроить под игровой «движок».
По словам одной из разработчиков игры, студентки Софьи Бабановой, первоначально они придерживались другой идеи: основным концептом игры должна была стать история, где искусственный интеллект займется восстановлением жизни на Земле после апокалипсиса, однако позже было решено взять более самобытную и ранее не раскрытую идею русских сказок.