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Published Сегодня, 20:16

Modified Сегодня, 20:18

Updated Сегодня, 20:18

Пятерка известных личностей, которые могли инсценировать смерть

Пятерка известных личностей, которые могли инсценировать смерть

23 июля 2024, 20:16
Фото: Изображение Midjourney
Пока поклонники переживают утрату кумиров, в обществе ходят слухи о том, что на самом деле они живы.

Как пишет newia, это может касаться целого ряда известных людей.

В истории смерти Майкла Джексона было немало неувязок, к тому же перед уходом Джексона из жизни у него накопилось множество проблем, включая банкротство, потому у многих были основания подозревать: Джексон просто спрятался от жизни. Эти подозрения укрепились после того, как родные похоронили его в закрытом гробу.

Кумир молодежи 1990-х Децл не раз признавался, что хотел бы сбежать от всех, инсценировав свою смерть. Поэтому известие о его неожиданной гибели в возрасте 35 лет породило массу слухов о том, что он просто выполнил свой план.

Принцесса Диана многие годы опасалась, что королевская семья готовит покушение, чтобы избавиться от нее. В результате автокатастрофу с ее гибелью многие сразу восприняли как инсценировку с целью скрыться от общественности. Слухи подогревает недавнее появление в США пенсионерки, которая очень походит внешне на состарившуюся принцессу Уэльскую. Она отказывается от интервью и ведет замкнутый образ жизни.

Тело актера и режиссера Сергея Бодрова до сих пор не нашли после гибели его съемочной группы при схождении ледника в Северной Осетии в начале 2000-х. Некоторые утверждают, что он жив и прячется от кредиторов.

После гибели в автокатастрофе звезды фильма «Форсаж» Пола Уокера полиция не позволила зевакам приближаться к месту трагедии. В итоге поклонники так и не поверили в смерть кумира, решив, что он просто уехал на уединенный остров.

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