Пятерка известных личностей, которые могли инсценировать смерть

В истории смерти Майкла Джексона было немало неувязок, к тому же перед уходом Джексона из жизни у него накопилось множество проблем, включая банкротство, потому у многих были основания подозревать: Джексон просто спрятался от жизни. Эти подозрения укрепились после того, как родные похоронили его в закрытом гробу.