Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Как пишет newia, это может касаться целого ряда известных людей.
В истории смерти Майкла Джексона было немало неувязок, к тому же перед уходом Джексона из жизни у него накопилось множество проблем, включая банкротство, потому у многих были основания подозревать: Джексон просто спрятался от жизни. Эти подозрения укрепились после того, как родные похоронили его в закрытом гробу.
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Принцесса Диана многие годы опасалась, что королевская семья готовит покушение, чтобы избавиться от нее. В результате автокатастрофу с ее гибелью многие сразу восприняли как инсценировку с целью скрыться от общественности. Слухи подогревает недавнее появление в США пенсионерки, которая очень походит внешне на состарившуюся принцессу Уэльскую. Она отказывается от интервью и ведет замкнутый образ жизни.
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После гибели в автокатастрофе звезды фильма «Форсаж» Пола Уокера полиция не позволила зевакам приближаться к месту трагедии. В итоге поклонники так и не поверили в смерть кумира, решив, что он просто уехал на уединенный остров.