Путин назначил судей и председателей судов в Омской области

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Президент России Владимир Путин накануне, 22 июля, подписал указ о назначении судей. Документ коснулся и Омскую область.
Так, Наталью Иванову назначили председателем Знаменского районного суда, Анну Дридгер — председателем Москаленского районного суда, Александра Бекетова — заместителем председателя Кировского районного суда Омска.
Также на должности судей утвердили Ольгу Исаеву (Куйбышевский районный суд Омска) и Викторию Ячменеву (Тарский городской суд).
Срок полномочий судей составит 6 лет.
Ранее в Законодательном собрании Омской области назначили мировых судей. Должности получили 5 человек.