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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

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Путин назначил судей и председателей судов в Омской области

23 июля 2024, 07:20
Фото: 1MI
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Срок полномочий судей составит 6 лет.

Президент России Владимир Путин накануне, 22 июля, подписал указ о назначении судей. Документ коснулся и Омскую область.

Так, Наталью Иванову назначили председателем Знаменского районного суда, Анну Дридгер — председателем Москаленского районного суда, Александра Бекетова — заместителем председателя Кировского районного суда Омска.

Также на должности судей утвердили Ольгу Исаеву (Куйбышевский районный суд Омска) и Викторию Ячменеву (Тарский городской суд).

Срок полномочий судей составит 6 лет.

Ранее в Законодательном собрании Омской области назначили мировых судей. Должности получили 5 человек.

В омском Заксобрании назначили мировых судей
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Владимир Путин#Указ#Президент#Судьи#Кировский районный суд#Куйбышевский районный суд
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