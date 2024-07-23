Прочесывают леса и задействуют дроны. В Омске полиция ищет пропавшую школьницу

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В полиции Омска рассказали о поисках 15-летней пропавшей девочки из Москвы. Сейчас в поисковых мероприятиях задействовано более 30 полицейских, поисково-спасательные отряды и добровольцы.
С помощью беспилотника в настоящий момент обследуют акваторию Иртыша и береговую линию. В это время полицейские прочесывают лес рядом с гостиницей «Ника» на Суворова, где школьница отдыха с семьей.
Напомним, что по факту пропажи юной москвички уже возбудили уголовное дело. Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой девочке, просят сообщить в полицию по телефону 112.