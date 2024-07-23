gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Иллюстрация

Прочесывают леса и задействуют дроны. В Омске полиция ищет пропавшую школьницу

23 июля 2024, 09:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские полицейские ищут пропавшую 15-летнюю школьницу с помощью беспилотника

К обследованию леса рядом с гостиницей на Суворова привлекли более 30 полицейских.

В полиции Омска рассказали о поисках 15-летней пропавшей девочки из Москвы. Сейчас в поисковых мероприятиях задействовано более 30 полицейских, поисково-спасательные отряды и добровольцы.

С помощью беспилотника в настоящий момент обследуют акваторию Иртыша и береговую линию. В это время полицейские прочесывают лес рядом с гостиницей «Ника» на Суворова, где школьница отдыха с семьей.

Иллюстрация
Видео: 1MI

Напомним, что по факту пропажи юной москвички уже возбудили уголовное дело. Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой девочке, просят сообщить в полицию по телефону 112.

Обернулось «уголовкой». Исчезновением школьницы в Омске заинтересовались следователи
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Розыск#Новости#Пропал человек#Пропал ребенок#Пропажа
Подпишитесь
Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске
Сегодня, 02:35
Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов
Сегодня, 09:31
«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев
Сегодня, 07:02
Умеренное тепло и небольшой дождь. Синоптики рассказали омичам о погоде в День города
Сегодня, 07:37
Летние ягоды. Сколько стоит малина в Омске
Сегодня, 06:48
Еще дороже. В правительстве Омской области предложили увеличить тариф на коммуналку
Сегодня, 05:19