Пострадали дети. В Омске легковушка врезалась в пассажирский автобус

На месте происшествия удалось установить, что 41-летнияя женщина за рулем автомобиля «Шевроле Нива» не предоставила преимущество в движении пассажирскому автобусу №125 («Мкр Входной — Железнодорожный вокзал») и врезалась в него. В момент аварии в салоне находились 15 человек.