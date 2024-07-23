Пострадали дети. В Омске легковушка врезалась в пассажирский автобус

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса поступило в Госавтоинспекцию сегодня днем, в 13:20.
На месте происшествия удалось установить, что 41-летнияя женщина за рулем автомобиля «Шевроле Нива» не предоставила преимущество в движении пассажирскому автобусу №125 («Мкр Входной — Железнодорожный вокзал») и врезалась в него. В момент аварии в салоне находились 15 человек.
В результате ДТП пострадали две девочки четырех и восьми лет, они доставлены в медицинское учреждение. По факту аварии начала проверку прокуратура.