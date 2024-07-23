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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Омске легковушка врезалась в пассажирский автобус, есть пострадавшие

Пострадали дети. В Омске легковушка врезалась в пассажирский автобус

23 июля 2024, 12:22
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске легковушка врезалась в пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Омске водитель легковушки нарушила ПДД и врезалась в пассажирский автобус, в результате аварии медицинская помощь понадобилась девочкам 4 и 8 лет.

Сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса поступило в Госавтоинспекцию сегодня днем, в 13:20.

На месте происшествия удалось установить, что 41-летнияя женщина за рулем автомобиля «Шевроле Нива» не предоставила преимущество в движении пассажирскому автобусу №125 («Мкр Входной — Железнодорожный вокзал») и врезалась в него. В момент аварии в салоне находились 15 человек.

В результате ДТП пострадали две девочки четырех и восьми лет, они доставлены в медицинское учреждение. По факту аварии начала проверку прокуратура.

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